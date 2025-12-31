Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पेट्रोल खत्म, जिंदगी पर खतरा... फिर डायल 112 ने किया कमाल, बंद पंप खुलवाकर पहुंचाया पटना

    By ManikantEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:12 AM (IST)

    जमुई के गरही थाना क्षेत्र में डायल 112 पुलिस टीम ने एक हृदय रोगी की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मरीज को पटना ले जा रही कार का पेट्रोल रात म ...और पढ़ें

    Hero Image

    डायल 112 ने किया कमाल

    जागरण संवाददाता, जमुई। जिले के गरही थाना क्षेत्र में डायल 112 पुलिस टीम ने मानवता और संवेदनशीलता की एक सराहनीय मिसाल पेश की है। समय पर मदद कर पुलिस ने न सिर्फ एक हार्ट मरीज के इलाज का रास्ता आसान बनाया, बल्कि यह भी साबित किया कि पुलिस केवल कानून-व्यवस्था ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी तत्पर रहती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि गरही इलाके से एक बुजुर्ग हार्ट पेशेंट को स्वजन कार से बेहतर इलाज के लिए पटना ले जा रहे थे। इसी दौरान सिंगारपुर के पास रास्ते में अचानक कार का पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे वाहन सड़क किनारे खड़ा हो गया। रात का समय होने के कारण स्वजन काफी परेशान थे और मरीज की हालत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही थी।

    पुलिस टीम की नजर सड़क किनारे खड़ी कार पर पड़ी

    उसी समय गश्ती पर तैनात ईआरबी-2 की डायल 112 पुलिस टीम की नजर सड़क किनारे खड़ी कार पर पड़ी। पुलिस टीम ने तुरंत रुक कर स्थिति की जानकारी ली। जब पता चला कि कार में एक हार्ट मरीज है और पेट्रोल खत्म होने के कारण आगे जाना संभव नहीं है, तो पुलिस ने बिना देर किए मानवीय पहल की।

    WhatsApp Image 2025-12-31 at 9.57.54 AM

    पुलिस टीम ने कार को अपनी गाड़ी से टोचन कर नजदीकी पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। रात होने के कारण पेट्रोल पंप बंद था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने स्टाफ से अनुरोध कर स्थिति बताई। मरीज की गंभीरता को देखते हुए पेट्रोल पंप स्टाफ ने पेट्रोल उपलब्ध कराया।

    पेट्रोल पंप से लगभग एक किलोमीटर पहले तेल खत्म

    पेट्रोल मिलने के बाद कार आगे के सफर के लिए रवाना हो सकी। इस मदद के लिए स्वजनों ने जमुई पुलिस का धन्यवाद किया। मरीज के स्वजन दीपक कुमार ने बताया कि पेट्रोल पंप से लगभग एक किलोमीटर पहले तेल खत्म हो गया था। 

    उन्होंने डायल 112 टीम में शामिल एसआई मनोज कुमार पासवान, सिपाही विनय कुमार, मुकेश कुमार और चालक विष्णु कुमार का आभार जताया।

     