Jamui News: भूमि एवं राजस्व से जुड़ी सेवाएं अब न्यूनतम सरकारी दर पर होंगी उपलब्ध, गिद्धौर में खुला सीएससी

संवाद सूत्र, गिद्धौर (जमुई)। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में सोमवार को सीओ आरती भूषण और बीडीओ ई. सुनील कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर स्थापित सीएससी काउंटर का फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में भू-स्वामी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

सीओ आरती भूषण ने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि राजस्व विभाग द्वारा सरकार आपके द्वार विजन के तहत अंचल कार्यालयों में सीएससी काउंटर खोले जा रहे हैं। इससे अब आमजन को निजी साइबर कैफे में जाकर अधिक राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। सीएससी केंद्र पर सभी आवश्यक ऑनलाइन सेवाएं न्यूनतम सरकारी निर्धारित दरों पर उपलब्ध होंगी।

उन्होंने बताया कि काउंटर पर भू-स्वामियों और आम लोगों को जमाबंदी की स्थिति, म्यूटेशन, एलपीसी, बंधक भूमि की जानकारी, भू-नक्शा, विशेष सर्वेक्षण, मोबाइल-आधार सीडिंग तथा राजस्व न्यायालय वाद की स्थिति जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगी।

बीडीओ ई. सुनील कुमार ने कहा कि सीएससी काउंटर खुलने से आमजन सीधे राजस्व विभाग से जुड़ सकेंगे। भूमि संबंधी नए नियमों की जानकारी भी अब केवल एक क्लिक में मिल पाएगी।

उन्होंने कहा कि यह पहल पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने में बेहद कारगर सिद्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान पंचायत सचिव मनोज सिंह, अजोधी यादव, रतन सिंह, सीएससी संचालक शिशुपाल रावत सहित संजय राम के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे।