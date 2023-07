जंगल में रोमांस करना प्रेमी जोड़े को पड़ा भारी, मनचलों ने काफी देर तक दौड़ाया; कपल का वीडियो कर दिया वायरल

Jamui Couple Viral Video जमुई में मनचलों ने एक प्रेमी जोड़े को बहुत परेशान किया। स्थानीय युवकों ने जंगल में एक कपल को देख लिया जिसके बाद वो उनके पीछे भागने लगे। युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और उनके साथ बदसलूकी की। प्रेमी जोड़ा रहम की भीख मांगता रहा लेकिन युवकों ने एक न सुनी। अब दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Couple Viral Video: जंगल में रोमांस करना प्रेमी जोड़े को पड़ा भारी,

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई में जंगल में रोमांस करना एक प्रेमी जोड़े को भारी पड़ गया। दोनों को स्थानीय युवकों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जिसके बाद युवकों ने प्रेमी युगल को जंगल में खूब दौड़ाया। स्थानीय युवकों को देखकर प्रेमी जोड़ा भागने लगे। इस दौरान युवकों ने बीच सड़क पर जोड़े के साथ बदसलूकी की और उन्हें गालियां भी दी। युवकों ने इस दौरान प्रेमी जोड़े का वीडियो भी बना लिया और उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह मामला लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जाता है कि लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के रहनेवाले एक युवक का गांव की युवती से दो साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। युवक शनिवार को अपनी प्रेमिका को बाइक से घुमाने कोहबरबा मोड़ के पास जंगल लेकर गया था। जंगल में प्रेमी जोड़ा सुनसान जगह बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी कुछ युवकों की नजर प्रेमी जोड़े पर पड़ गई। युवकों को देख दोनों भागने लगे, लेकिन युवकों ने दोनों को खदेड़ कर पकड़ लिया और जंगल के बाहर बीच सड़क पर प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट करने की धमकी देने लगा। कोई शादी कराने की बात कहने लगा तो कुछ ने सारी हदें पार कर दिया। प्रेमी जोड़े को बदसूलकी के साथ गंदी-गंदी गालियां भी दी गई। रहम की भीख मांगते रहे जोड़ा इस दौरान प्रेमी युवक ने माफी भी मांगी, प्रेमी ने युवकों से कहा कि जो करना मेरे साथ करो। लड़की को कुछ मत कहो। इस दौरान दोनों रहम की भीख मांगते रहे लेकिन युवकों ने एक ना सुनी। युवती के चेहरे पर लगे मास्क को भी युवकों ने हटाने की कोशिश की। जमुई एसडीपीओ डॉ. राकेश कुमार ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। युवकों की बदसूलकी निंदनीय है। पुलिस युवकों की शिनाख्त कर कार्रवाई करेगी।

Edited By: Roma Ragini