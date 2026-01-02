Language
    सात समंदर पार के मेहमानों का स्वर्ग, बिहार का नागी-नकटी बना विश्व की रामसर साइट

    By Sanjay Kumar SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 02:33 PM (IST)

    जमुई, बिहार में स्थित नागी और नकटी डैम को जून 2024 में अंतरराष्ट्रीय रामसर साइट घोषित किया गया है। 1980 के दशक में सिंचाई के लिए बने ये डैम अब हजारों ...और पढ़ें

    Hero Image

    सात समंदर पार के मेहमानों का स्वर्ग

    संवाद सहयोगी, जमुई। कभी पथरीली जमीन और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए बनी एक सिंचाई परियोजना आज अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर चमक रही है। झाझा प्रखंड स्थित नागी और नकटी डैम अब केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि हजारों विदेशी पक्षियों का रैन-बसेरा और बिहार का गौरव बन चुका है। आइए जानते हैं, कैसे एक सामान्य डैम दुनिया के बेहतरीन वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) की सूची में शामिल हुआ।

    1980 के दशक में पड़ी थी नींव

    नागी और नकटी डैम का मूल उद्देश्य क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना था। दोनों डैम का निर्माण 1980 के दशक में पूरा हुआ था। नागी डैम लगभग 1,900 हेक्टेयर और नकटी डैम लगभग 3,300 हेक्टेयर में फैला है। 

    निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही, यहां का शांत वातावरण और जलभराव जलीय जीवन के लिए अनुकूल बन गया। धीरे-धीरे यहां स्थानीय पक्षियों के साथ-साथ सर्दियों में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया, जिसने इसे अनजाने में ही एक पक्षी अभयारण्य का रूप दे दिया। 1984 में ही इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।

    सात समंदर पार से आते हैं विदेशी मेहमान

    सर्दियों की आहट (नवंबर) के साथ ही यहां सुदूर देशों से पक्षियों का कलरव गूंजने लगता है। यहां मध्य एशिया, आर्कटिक सर्कल, रूस, मंगोलिया और हिमालय के पार से पक्षी हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर यहां पहुंचते हैं। मुख्य आकर्षण यहां आने वाले पक्षियों में पहाड़ी हंस सबसे प्रमुख हैं। 

    WhatsApp Image 2026-01-02 at 1.49.53 PM

    इसके अलावा पिनटेल, पोचार्ड और ग्रे लैग गूज जैसे 130 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहां देखे जाते हैं। ये पक्षी नवंबर से मार्च तक यहां प्रवास करते हैं और फिर अपने वतन लौट जाते हैं। जब सीएम ने की 'कलरव' की शुरुआत लंबे समय तक यह क्षेत्र केवल स्थानीय लोगों तक सीमित था, लेकिन सरकार का विशेष ध्यान 2020-21 के आसपास इस ओर गया। 

    WhatsApp Image 2026-01-02 at 1.49.53 PM (1)

    कलरव महोत्सव 2021 ई. राज्य सरकार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से जनवरी 2021 में यहां राज्य के पहले पक्षी महोत्सव 'कलरव' का आयोजन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं आकर इसका उद्घाटन किया। इसके बाद से ही नागी-नकटी को इको-टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना ने रफ्तार पकड़ी।

    वैश्विक पहचान का आधार रामसर साइट

    जून 2024 में नागी और नकटी बर्ड सैंक्चुअरी को 'रामसर साइट' घोषित किया गया। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी।

    किस बेस पर मिला दर्जा  

    रामसर कन्वेंशन के तहत उन वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि) को यह दर्जा मिलता है जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के होते हैं। नागी-नकटी को यह दर्जा जैव विविधता  प्रवासी पक्षियों की भारी तादाद (विशेषकर वे प्रजातियां जो खतरे में हैं) और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में उनकी भूमिका के आधार पर दिया गया। अब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्र है। केबीसी में गूंजा नागी-नकटी का नाम

    इस डैम की ख्याति तब घर-घर पहुंची जब 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर अमिताभ बच्चन ने इससे जुड़ा सवाल पूछा। प्रश्न: केबीसी के एक एपिसोड वर्ष 2021 के बाद में हाट सीट पर बैठे प्रतियोगी से 25 लाख रुपये राशि अनुमानित का प्रश्न पूछा गया था, जो बिहार के पहले पक्षी महोत्सव 'कलरव' से जुड़ा था। सवाल था "बिहार का पहला राज्य पक्षी महोत्सव 'कलरव' किस अभयारण्य में आयोजित किया गया था?"

    जवाब था नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य, जमुई। इस प्रश्न ने पूरे देश का ध्यान जमुई की ओर खींचा। आज नागी-नकटी न केवल जमुई बल्कि पूरे बिहार के लिए पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन चुका है। विदेशी पक्षियों की चहचहाहट और शांत जल इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाता।

    कैसे पहुंचें पक्षियों के इस स्वर्ग में

    • नागी और नकटी दोनों डैम झाझा प्रखंड (जमुई) में स्थित हैं। दोनों के बीच की दूरी लगभग 4-5 किलोमीटर है।
    • रेल मार्ग सबसे नजदीकी और प्रमुख रेलवे स्टेशन झाझा है। यह हावड़ा-नई दिल्ली मेन लाइन पर स्थित है। झाझा स्टेशन से नागी डैम की दूरी लगभग 10-12 किलोमीटर है, जहां से आटो या निजी वाहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है।
    • सड़क मार्ग यह स्थान जमुई जिला मुख्यालय से लगभग 25-30 किलोमीटर और झाझा शहर से दक्षिण दिशा में करीब 10 किमी दूर है। जमुई और झाझा से सड़क मार्ग द्वारा यहां सीधी पहुंच है।
    • वायु मार्ग अब सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देवघर है, जो यहां से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा पटना एयरपोर्ट (लगभग 180 किमी) भी एक विकल्प है।


    कब जाएं:  यहां आने का सबसे सही समय नवंबर से फरवरी के बीच है। इसी दौरान प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा सबसे ज्यादा होता है और मौसम भी सुहावना रहता है।

    ठहरने की व्यवस्था पर्यटकों के ठहरने के लिए झाझा और जमुई शहर में कई अच्छे होटल और लाज उपलब्ध हैं। वन विभाग का रेस्ट हाउस भी मौजूद है, लेकिन वहां ठहरने के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो सकती है।