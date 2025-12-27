साहब! मेरी सांसें चल रही हैं, पर सिस्टम ने मुझे मार डाला... बिना जांचे महिला को मृत बताकर बंद की पेंशन

संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार सरकार एक ओर सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर रही है, जिससे बुजुर्गों को ‘बुढ़ापे की लाठी’ मिल सके, वहीं दूसरी ओर बेलगाम अफसरशाही और विभागीय लापरवाही के चलते जीवित व्यक्तियों को ‘मुर्दा’ घोषित किया जा रहा है।

झाझा प्रखंड के हथिया पंचायत की बुजुर्ग अहिल्या देवी को इस स्थिति का सामना करना पड़ा है। उन्हें अपने जीवित होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सिस्टम की संवेदनहीनता का आलम यह है कि कागजों में उन्हें मृत घोषित कर उनकी पेंशन रोक दी गई है। अहिल्या देवी ने बताया कि पिछले कई महीनों से उनके खाते में पेंशन की राशि नहीं आई। जब उन्होंने साइबर कैफे जाकर जानकारी ली, तो पता चला कि सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें ‘मृत’ घोषित कर दिया गया है। यह केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि प्रशासन की ओर से गरीब और असहाय बुजुर्गों के प्रति क्रूर मजाक है।