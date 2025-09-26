Bihar: बकाया पैसा मांगने पहुंचे वाहन मालिक का अपहरण, जंगल में मिली बाइक, परिवार से मांगी 2 लाख की फिरौती

Language
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:29 PM (IST)

    Bihar News बिहार के जमुई में एक वाहन मालिक का अपहरण कर लिया गया है। बांका के ट्रैक्टर मालिक का झाझा से अपहरण कर परिवार जनों से दो लाख की फिरौती मांगी गई है। झाझा के सर्किल नंबर एक में अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मनियारी जंगल से अपहृत की बाइक बरामद की गई है।

    Bihar News: बिहार के जमुई में बांका के एक वाहन मालिक का अपहरण कर लिया गया है।

    संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। Bihar News बिहार के जमुई में झाझा थाना क्षेत्र के सर्किल नंबर एक से अपराधियों ने एक ट्रैक्टर मालिक का अपहरण कर लिया। अपहृत की पहचान बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र अंतर्गत बघौनिया गांव निवासी संतोष कुमार के रूप में हुई है। संतोष पैसा का तगादा करने मनियारी गांव में एक व्यक्ति के घर गए थे। इसी दौरान अपराधियों ने उनका अपहरण कर लिया। छोड़ने के एवज में अपराधियों द्वारा संतोष के स्वजन से दो लाख रुपये फिरौती की मांग की गई है।

    घटना के बाबत अपहृत की पत्नी सुनीता देवी के फर्द बयान पर झाझा थाना में केस दर्ज किया गया है। घटना 24 सितंबर की शाम की बताई जा रही है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी अपहृत का सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने मनियारी जंगल से संतोष कुमार की बाइक बरामद की है। सुनीता ने बताया कि उनके पति किसान हैं और ट्रैक्टर से मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

    24 सितंबर की सुबह वह अपनी बाइक से पैसा मांगने के लिए मनियार गांव के एक महिला के घर गए थे। उसके बाद से वह घर नहीं लौटे। देर रात को ट्रैक्टर चालक दिलखुश कुमार के मोबाइल पर अपराधियों ने फोन किया और संतोष से बात कराई। अपराधियों ने दो लाख रुपये की फिरौती की मांग की और एक वीडियो भी भेजा।

    25 सितंबर को भी अपराधियों ने चालक के मोबाइल पर फोन कर फिरौती की राशि की मांग की और पुनः वीडियो भेजा। मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मनियारी जंगल में छापेमारी की, जहां से संतोष की बाइक बरामद हुई। एसडीपीओ राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी कर रही है।

    एसडीपीओ ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना के पीछे आपसी रंजिश प्रतीत होता है। बेलहर थाना क्षेत्र में भी छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपहृत को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। इधर, घटना के बाद से अपहृत की पत्नी सुनीता देवी समेत पूरा परिवार भय के साए में जी रहा है और लगातार पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है।