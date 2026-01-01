जहानाबाद में खुलेंगे दो नए पुलिस थाने, 500 नए जवान और पदाधिकारी संभालेंगे कमान

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। वर्ष 2026 में जिले में पुलिसिंग व्यवस्था पहले से ज्यादा चुस्त-दुरुस्त देखने को मिलेगी। संसाधन बढ़ेंगे, गाड़ियों की संख्या बढ़ेंगी। पुलिस बल की संख्या में वृद्धि होगी। करीब 500 नए जवान व पदाधिकारी सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इनकी नियुक्ति से पुलिस गश्ती, विशेष अभियान, अपराध नियंत्रण समेत अन्य पुलिस गतिविधियां पहले से अधिक सक्रिय व प्रभावी होंगी। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक निगरानी तेज होगी। नए प्रशिक्षित करीब 317 होमगार्ड व 183 सिपाही की तैनाती होगी। इसके अलावा नए इंस्पेक्टर भी योगदान देंगे, जिससे केस के अनुसंधान में मदद मिलेगी। जिले में दो जगहों पर नया थाना खोलने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेजा गया है। घोसी व ओकरी थाना के बीच बंधुगंज और व जहानाबाद सदर व टेहटा थाना के बीच मई गांव के समीप थाना खोलने का प्रस्ताव है, मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

भवन निर्माण, संसाधन समेत स्टाफ की तैनाती की जाएगी। दोनों ही स्थान भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जहां अतिरिक्त निगरानी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। एसपी विनीत कुमार ने बताया कि जवानों की बढ़ोतरी से पुलिस की विभिन्न यूनिटों को मजबूती मिलेगी। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर नकेल कसने के लिए महिला जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर गहन चौकसी और रात्रि गश्ती को सुदृढ़ किया जाएगा।

साइबर अपराध एवं नशा उन्मूलन के विरुद्ध अभियान तेज होगा। नए साल में संसाधनों में व्यापक वृद्धि की तैयारी है। जिले को अतिरिक्त पेट्रोलिंग वाहन, संचार उपकरण और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया टीम को मजबूत करने की योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

थानों में आधुनिक उपकरण, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम और रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन पर भी जोर रहेगा, जिससे मामलों की जांच और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। पुलिस फोर्स बढ़ने से जहां अपराधियों में भय का माहौल बनेगा वहीं आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी।