Arwal News: 57 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल की तर्ज पर होगी पढ़ाई, खेल-खेल में बच्चों को मिलेगी शिक्षा

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले में स्कूलों से टैग 57 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब प्ले स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई होगी, जहां बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल-खेल में शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं, खिलौने और शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जाएगी।

इस पहल का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को प्री-नर्सरी स्तर की शिक्षा देना और उनकी पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना है। इसके लिए केंद्रों में खिलौने उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कमरों में रंगीन दीवारें और थ्री-डी वॉल पेंटिंग की जाएगी। बैठने के लिए छोटे-छोटे मेज-कुर्सी रहेगी। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पोषण के साथ नाश्ता और भोजन भी मिलेगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्ले स्कूल जैसा माहौल मिलेगा। बच्चों को कार्टून और पिक्चर्स के जरिए खेल-खेल में पढ़ाई कराई जाएगी। स्कूलों में जल्द ही यह बदलाव देखने को मिलेगा। आगे जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी प्रारंभिक स्कूलों से टैग कर वहां प्ले स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई शुरू की जाएगी। अभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था कक्षा 1 से 12 तक है, अब नर्सरी से ही सरकारी स्कूलों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे।

नजदीकी प्राथमिक स्कूल के शिक्षक इसमें अपना योगदान देंगे। निर्देश के मुताबिक नजदीकी प्राइमरी स्कूल से आंगनबाड़ी केंद्र को टैग करना है, जिसकी दूरी ज्यादा नहीं हो। 3 से 6 साल तक के बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाई कराई जाएगी।