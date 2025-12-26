Language
    मांझी को बेटे की नसीहत; जहानाबाद में Metro सेवा की घोषणा के क्रम में मंत्री संतोष सुमन ने क‍िया प‍िता का बचाव

    By Rakesh Kumar Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    बिहार के जहानाबाद में मेट्रो सेवा की घोषणा के क्रम में मंत्री संतोष सुमन ने कई बातें कहीं। उन्होंने अपने पिता जीतन राम मांझी को नसीहत भी दी। जहानाबाद ...और पढ़ें

    बिहार के मंत्री संतोष सुमन व केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। फाइल

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। Metro in Jehanabad: पटना के बाद अब जहानाबाद में भी मेट्रो रेल सुविधा बहाल होगी। बिहार सरकार के मंत्री तथा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने यह कहा है। 

    वे शुक्रवार को जहानाबाद सर्किट हाउस पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गयाजी और जहानाबाद में विकास कार्य की गति तेज है।

    गयाजी में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिससे क्षेत्र में रोजगार और उद्योग के अवसर बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में जहानाबाद मेट्रो परियोजना से जुड़ेगा, जिसे लेकर सरकार गंभीर है।

    उचित मंच पर बातें रखना जरूरी

    मौके पर उन्होंने अपने पिता पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान का बचाव भी किया। कहा कि वे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और संगठन के विस्तार को लेकर उनकी इच्छा स्वाभाविक है।

    मंत्री ने हालांक‍ि यह भी कहा क‍ि‍ किसी भी मुद्दे को पार्टी के उचित मंच पर रखा जाना चाहिए। मीडिया में ऐसी बातें रखने से परहेज करना बेहतर होगा।

    जीतन राम मांझी ने दी थी एनडीए छोड़ने की चेतावनी

    उल्लेख हो कि एक दिन पूर्व जहानाबाद दौरे पर आए जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर अपनी राय सार्वजनिक की थी।

    उन्‍होंने कहा था क‍ि राज्‍यसभा की एक सीट पर उनका हक है। भाजपा के शीर्ष नेता ने उनसे वादा क‍ि‍या था। मांझी ने भाजपा पर बेईमानी का आरोप भी लगा दिया था। इससे पहले भी वे कई बार एनडीए घटक दलों को लेकर बयान देते रहे हैं।

    हाल ही में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी टिप्पणी की थी। हालांक‍ि बाद में उन्‍होंने अपने बयान पर सफाई भी दी थी।

    ऐसे में संतोष सुमन का यह बयान पिता को नसीहत के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टीगत मुद्दों पर संवाद संगठन के अंदर ही हो। इस मौके पर मंत्री सुमन ने सरकार की उपलब्धियों और विकास योजनाओं पर भी बात की।