    अरवल में किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ, 37 आहर-पईन का होगा जीर्णोद्धार

    By Shiv Kumar Mishra Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 04:54 PM (IST)

    किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए अरवल जिले में 37 आहर-पईन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लघु सिंचाई विभाग ने इसकी योजना तैयार की है। सात परियोज ...और पढ़ें

    Hero Image

    आहर-पईन का होगा जीर्णोद्धार। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, अरवल। किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के लिए जिले के बड़े आहर-पोखर और पईन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। लघु सिंचाई विभाग ने इसकी योजना तैयार की है।

    आहर-पईन की उड़ाही से किसानों को सिंचाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिले के कुल 37 आहर का जीर्णोद्धार विभाग द्वारा कराया जाएगा। सात परियोजनाएं निविदा की प्रक्रिया में है।

    सात परियोजनाओं पर लगभग 25 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी आहर-पईन के सर्वे का काम पूरा हो गया है। पईन में जहां पर जरूरत होगी, पुलिया का भी निर्माण किया जाएगा। अभी खेतों तक पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों को मोटर पंप से फसल की सिंचाई करनी पड़ती है।

    आहर-पोखर और पईन के जीर्णोद्धार का काम पूरा होने पर किसान आसानी से खेत पटवन कर सकेंगे। जिले के अरवल, कलेर व करपी प्रखंड क्षेत्र में आहर-पईन का जीर्णोद्धार किया जाना है।

    अरवल प्रखंड के निरसपुरा से चौरम तक आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार 3 करोड़ 44 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। अरवल प्रखंड के ही हरना आहर-पईन का जीर्णोद्धार 4 करोड़ 29 लाख रुपये की लागत से होगा।

    करपी प्रखंड अवगिला गांव आहर पईन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार 3 करोड़ 49 लाख रुपये की लागत से संपन्न होगा। करपी प्रखंड के ही पंचकेसर आहर पईन का जीर्णोद्धार 3 करोड़ 32 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

    कलेर प्रखंड के इस्माइलपुर कोयल आहर पइन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपये, इंजोर सलूईस गेट की मरम्मत का कार्य और आहर पईन का जीर्णोद्धार 3 करोड़ रुपये और ओझा बिगहा आहर पईन का जीर्णोद्धार 3 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा।

    लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अमित रंजन ने बताया कि जिले के कुल 37 आहर का सर्वक्षण किया गया है, जिसका जीर्णोद्धार विभाग द्वारा कराया जाएगा। अभी सात आहर पईन के जीर्णोद्धार का टेंडर प्रक्रिया में है, टेंडर फाइनल होते ही निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। आहर पईन की उड़ाही से किसानों को काफी खेत पटवन में फायदा पहुंचेगा।