    Bihar News: जहानाबाद के आभाष कुमार बने भारत सरकार के युवा आइकॉन, जिले में खुशी की लहर

    By dheeraj kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:11 AM (IST)

    जहानाबाद के आभाष कुमार को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा आइकॉन चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत यह चयन हुआ है। आभाष कुमार ने सामाजिक नवाचार और शिक्षा जागरूकता के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है। युवाओं को प्रेरित करने वाले कार्यों के कारण उन्हें यह सम्मान मिला।

    आभाष कुमार बने भारत सरकार के युवा आइकॉन।

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। जहानाबाद के आभाष कुमार को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग द्वारा भारत सरकार का युवा आइकॉन चुना गया है।

    यह चयन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना विकसित भारत 2047 के अंतर्गत किया गया है, जिसका उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से जोड़ना है।

    आभाष कुमार ने सामाजिक नवाचार, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा जागरूकता, ग्रामीण विकास और युवाओं के संगठित प्रयासों के माध्यम से समाज में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

    उनकी पहल ने न केवल स्थानीय स्तर पर युवाओं को प्रेरित किया है, बल्कि राष्ट्रीय मंच पर भी उन्हें एक सशक्त और जिम्मेदार युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है।

    आभाष कुमार ने कहा कि युवा ही भारत के भविष्य की असली शक्ति हैं। प्रधानमंत्री के विकसित भारत संकल्प को साकार करने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

    मैं अपने प्रयासों से इस दिशा में सकारात्मक योगदान देने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। मंत्रालय ने उनके नेतृत्व, समर्पण और युवाओं को प्रेरित करने वाले कार्यों को देखते हुए उन्हें युवा आइकॉन के रूप में मान्यता प्रदान की है।

    जहानाबाद के युवाओं, समाजसेवियों और विभिन्न संगठनों ने आभाष कुमार को बधाई देते हुए इसे जिले के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है।