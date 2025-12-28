जहानाबाद में 4 करोड़ से बनेंगे वेंडिंग जोन और 22 पब्लिक शौचालय, अतिक्रमण और गंदगी से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, जहानाबाद। नगर परिषद क्षेत्र में शहरी विकास से जुड़ी दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम शुरू होने जा रहा है। शहर में फुटपाथ पर अतिक्रमण की बढ़ती समस्या तथा सार्वजनिक शौचालयों की कमी से उत्पन्न असुविधाओं को देखते हुए नगर परिषद ने वेंडिंग जोन निर्माण और शौचालय-यूरिनल की दिशा में कदम बढ़ाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दोनों परियोजनाओं की कुल लागत लगभग चार करोड़ रुपये से अधिक निर्धारित की गई है। अधिकारियों के अनुसार 15 जनवरी के बाद निर्माण कार्य गति पकड़ लेगा। शहर में भीड़ और अव्यवस्था का एक प्रमुख कारण फुटपाथों पर अनियंत्रित दुकानें हैं, जिसके चलते न केवल सड़कें संकीर्ण हो रही थीं, बल्कि ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी आम हो गई है।

दो वेंडिंग जोन निर्माण कराने का निर्णय इन समस्याओं से निजात पाने के लिए नगर परिषद ने दो करोड़ 49 लाख 74 हजार 153 रुपये की लागत से दो वेंडिंग जोन निर्माण कराने का निर्णय लिया है। वेंडिंग जोन अरवल मोड़ और ऊंटा मंदिर के समीप विकसित किए जाएंगे। दोनों स्थानों पर लगभग 120 दुकानों की स्थापना की जाएगी, जिसमें सब्जी, फल, किराना से लेकर मीट-मुर्गा तक की दुकानें शामिल होंगी।

इन दुकानों को फुटपाथ दुकानदारों को सस्ते दर पर आवंटित किया जाएगा। सड़क पर अतिक्रमण की समस्या काफी हद तक समाप्त होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य पांच महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 22 स्थानों पर शौचालय और यूरिनल का निर्माण इसी के साथ शहर में स्वच्छता और सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक करोड़ 52 लाख आठ हजार 844 रुपये की लागत से 22 स्थानों पर शौचालय और यूरिनल का निर्माण किया जाएगा। शहर में पर्याप्त सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ती थी।

अब इस योजना के तहत प्राचीन देवी मंदिर, एरकी, मलहचक मोड़, सिविल कोर्ट, एसएन कॉलेज, कारगिल चौक, कृषि फार्म, ठाकुरबाड़ी, पानी टंकी और दरधा नदी पुल के समीप यूरिनल स्थापित होंगे। एक यूरिनल निर्माण पर लगभग एक लाख 59 हजार 999 रुपये व्यय होंगे।

शौचालय पर सात लाख 49 हजार 977 रुपये का खर्च शौचालय निर्माण पुरानी नगर परिषद, बभना मेला, एरोड्रम, फिदा हुसैन मोड़, पाठक टोली, गौरक्षणी, अलगना चौक, राजा बाजार हनुमान मंदिर, ऊंटा मोड़ और अस्पताल मोड़ के आसपास किया जाएगा। एक पब्लिक शौचालय पर सात लाख 49 हजार 977 रुपये खर्च किए जाएंगे।