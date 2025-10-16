Language
    Gopalganj News: मां के आंचल में लौटने से पहले मौत ने लगा दी झपकी, पेड़ से लटका मिला युवक का शव

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:18 PM (IST)

    गोपालगंज के बैकुंठपुर में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक आकाश कुमार हाल ही में हैदराबाद से लौटा था। शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है।

    Hero Image

    हैदराबाद से घर लौटे युवक का पेड़ से लटका मिला शव। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज): बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मंगरु छपरा गांव में गुरुवार की दोपहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब ग्रामीणों ने नदी किनारे एक युवक का शव पीपल के पेड़ से लटका देखा।

    मृतक की पहचान गांव के ही संजय राय के 22 वर्षीय पुत्र आकाश कुमार के रूप में हुई। स्वजन के अनुसार आकाश करीब 20 दिन पहले हैदराबाद मजदूरी करने गया था। दो दिन पूर्व वह अपने गांव लौटा, लेकिन घर न जाकर कहीं और चला गया। परिवार वाले उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे।

    इसी बीच गुरुवार को घोघारी नदी किनारे घास काटने गई महिलाओं ने पेड़ से लटका शव देखा। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बैकुंठपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची।

    शव को पेड़ से उतारकर अपने कब्जे में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फारेंसिक साइंस लैब की टीम को भी बुलाया।

    टीम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाके की बारीकी से जांच की। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि मामले की जांच कई कोणों से की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी।

