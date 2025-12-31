गोपालगंज में गर्भवती को धक्के मारकर घर से निकाला; सास-ससुर को भी पीटा, शादी के 6 महीने में ही बदल गई कहानी

संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। जिले के उचकागांप थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक युवती का लंबे समय तक यौन शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने मंदिर में शादी कर 6 माह तक युवती का शारीरिक शोषण किया।

गर्भवती होने पर युवक के स्वजन ने युवती की बेरहमी से पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता के अनुसार, वह 19 वर्षीय है और आरोपी युवक (20) उसी के गांव का निवासी है। युवक ने पहले शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और लगातार यौन शोषण करता रहा।

जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने मंदिर में शादी रचा ली और उसे दिल्ली ले गया, जहां छह माह तक वह उसके साथ रहा। इसी दौरान युवती ढाई माह की गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी युवक युवती को अपने घर लेकर लौटा, जहां उसके स्वजन ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। यह घटना 29 दिसंबर की बताई जा रही है। मामले को लेकर युवती ने उचकागांव थाने में लिखित आवेदन दिया।

मायके वालों की पिटाई पुलिस गांव में जांच के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस के लौटते ही आरोपितों ने शिकायत करने से नाराज होकर युवती के माता-पिता की भी लाठी-डंडे से पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचकागांव में कराया गया।