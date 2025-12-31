Language
    गोपालगंज में गर्भवती को धक्के मारकर घर से निकाला; सास-ससुर को भी पीटा, शादी के 6 महीने में ही बदल गई कहानी

    By Anurag Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 06:11 PM (IST)

    उचकागांव, गोपालगंज में एक युवती का शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया। युवक ने मंदिर में शादी कर छह माह तक साथ रखा, फिर गर्भवती होने पर परिवार ने उस ...और पढ़ें

    गर्भवती पत्नी को घर से बाहर निकाला। फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, उचकागांव (गोपालगंज)। जिले के उचकागांप थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी का झांसा देकर एक युवती का लंबे समय तक यौन शोषण करने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक युवक ने मंदिर में शादी कर 6 माह तक युवती का शारीरिक शोषण किया।

    गर्भवती होने पर युवक के स्वजन ने युवती की बेरहमी से पिटाई कर उसे घर से निकाल दिया। पीड़िता के अनुसार, वह 19 वर्षीय है और आरोपी युवक (20) उसी के गांव का निवासी है। युवक ने पहले शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए और लगातार यौन शोषण करता रहा।

    जब युवती ने शादी का दबाव बनाया तो युवक ने मंदिर में शादी रचा ली और उसे दिल्ली ले गया, जहां छह माह तक वह उसके साथ रहा। इसी दौरान युवती ढाई माह की गर्भवती हो गई।

    इसके बाद आरोपी युवक युवती को अपने घर लेकर लौटा, जहां उसके स्वजन ने लाठी-डंडे से उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया। यह घटना 29 दिसंबर की बताई जा रही है। मामले को लेकर युवती ने उचकागांव थाने में लिखित आवेदन दिया।

    मायके वालों की पिटाई 

    पुलिस गांव में जांच के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस के लौटते ही आरोपितों ने शिकायत करने से नाराज होकर युवती के माता-पिता की भी लाठी-डंडे से पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उचकागांव में कराया गया।

    पीड़िता के आवेदन पर उसके पति मंटू कुमार, सास तेतरी देवी, ससुर बहारन प्रसाद, भाभी आरती देवी, रूबी कुमारी, ननद गुड़िया कुमारी एवं दादा सुदामा प्रसाद के विरुद्ध यौन शोषण एवं मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है।

    वहीं, मारपीट की दूसरी घटना को लेकर युवती की मां के आवेदन पर सास तेतरी देवी, ननद गुड्डी कुमारी, भाभी आरती देवी तथा ससुर के पिता सुदामा प्रसाद के विरुद्ध अलग से प्राथमिकी की गई है। पुलिस दोनों मामलों की जांच में जुट गई है और आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।