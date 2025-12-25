थावे मंदिर में चोरी के बाद वीआईपी दर्शन पर अनिश्चितकालीन रोक, आभूषण बरामद होने पर होगा कोई फैसला

संवाद सूत्र, थावे (गोपालगंज)। थावे दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए वीआईपी दर्शन की सुविधा पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यह निर्णय मंदिर में हाल ही में हुई आभूषण चोरी की घटना के बाद लिया गया है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर एसडीओ अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते बुधवार, 17 दिसंबर की रात मंदिर में मां दुर्गा के आभूषणों की चोरी की घटना सामने आई थी। इस गंभीर घटना के बाद प्रशासन ने एहतियातन वीआईपी दर्शन व्यवस्था को स्थगित करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक चोरी की घटना की पूरी जांच-पड़ताल नहीं हो जाती और मामले का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक वीआईपी दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया फैसला एसडीओ ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह फैसला जरूरी था। जांच पूरी होने व चोरी गए आभूषणों की बरामदगी के बाद ही वीआईपी दर्शन को लेकर कोई नया निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल मंदिर में सामान्य श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन किसी भी प्रकार का विशेष या वीआईपी दर्शन पूरी तरह बंद रहेगा।

घटना के बाद मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन मिलकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मौके पर दुर्गा मंदिर न्यास समिति के प्रबंधक अमरेंद्र दुबे सहित न्यास समिति के अन्य कर्मी भी मौजूद रहे और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रहे हैं।