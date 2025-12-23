थावे मंदिर: UP का निकला माता के आभूषण चुरानेवाला, वेबसीरीज देखकर रची थी साजिश, पुलिस ने ऐसे दबोचा

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे मंदिर परिसर से बीते 17 दिसंबर को रों ने गर्भगृह के अंदर घुसकर मां भवानी के मुकुट सहित करीब एक करोड़ के जेवर की चोरी कर ली थी।

चोरी की घटना के बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले एक आरोपित को थावे थना क्षेत्र के इटवा पुल के समीप से मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपित के निशानदेही पर उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने चोरी के दिन पहने गए आरोपित के कपड़े व कटर मशीन को बरामद कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ के बाद पुलिस से मंगलवार को कोर्ट में पेश कि‍या। यह जानकारी कलेक्ट्रेट परिसर में एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर दी।

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित यूपी के गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर कला गांव निवासी दीपक राय है। उसने यूपी के मउ जिले में एक मंदिर में जेवर चोरी की थी।

इस मामले में वह बीते नवंबर माह में जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने इंटरनेट मीडिया के जरिए मंदिरों में जेवर की खोजबीन की। इस दौरान उसे पता चला कि थावे मंदिर में एक हार है।