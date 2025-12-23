Language
    थावे मंदिर: UP का निकला माता के आभूषण चुरानेवाला, वेबसीरीज देखकर रची थी साजिश, पुलिस ने ऐसे दबोचा

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:10 PM (IST)

    गोपालगंज के थावे मंदिर में हुई आभूषण चोरी का पर्दाफाश हो गया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने वेब सीरीज से प्रेरणा ल ...और पढ़ें

    चोरी का आरोपि‍त और प्रेसवार्ता करते एसपी अवधेश दीक्ष‍ित। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे मंदिर परिसर से बीते 17 दिसंबर को  रों ने गर्भगृह के अंदर घुसकर मां भवानी के मुकुट सहित करीब एक करोड़ के जेवर की चोरी कर ली थी।

    चोरी की घटना के बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यूपी के गाजीपुर जिले के रहने वाले एक आरोपित को थावे थना क्षेत्र के इटवा पुल के समीप से मंगलवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार किए गए आरोपित के निशानदेही पर उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस ने चोरी के दिन पहने गए आरोपित के कपड़े व कटर मशीन को बरामद कर लिया।

    गिरफ्तार किए गए आरोपित से पूछताछ के बाद पुलिस से मंगलवार को कोर्ट में पेश कि‍या। यह जानकारी कलेक्ट्रेट परिसर में एसपी अवधेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर दी।

    उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित यूपी के गाजीपुर जिले के जमनिया थाना क्षेत्र के बेटावर कला गांव निवासी दीपक राय है। उसने यूपी के मउ जिले में एक मंदिर में जेवर चोरी की थी।

    इस मामले में वह बीते नवंबर माह में जेल से बाहर निकला था। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने इंटरनेट मीडिया के जरिए मंदिरों में जेवर की खोजबीन की। इस दौरान उसे पता चला कि थावे मंदिर में एक हार है।

    उसके बाद उसने अपने एक गुर्गे के साथ मिलकर बीते 11 दिसंबर की रात को थावे मंदिर की रेकी की थी। रेकी करने के बाद खाकी वेब सिरिज देखकर पुलिस से बचने का तरीका निकाला।

    शीतला माता मंदिर में चोरी का पैटर्न पुलिस के लिए बना सुराग

    बाइक से अपने गुर्गे के साथ थावे मंदिर पहुंच कर 17 दिसंबर को चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसने अपना माेबाइल बंद कर दिया, ताकि पुलिस को किसी प्रकार से कोई इनपुट नहीं मिल सकें।

    एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने यूपी की तरफ जैसे ही जांच की तो पता चला कि दीपक राय मउ में शीतला मंदिर से चोरी की थी।

    चोरी करने का तरीका भी थावे मंदिर की तरह था। ऐसे में पुलिस उसकी फिराक में लग गई। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपित के पास से पुलिस कटर व घटना के दिन पहने गए कपड़ा को बरामद कर लिया है।

    वहीं उसके दूसरे साथ ही गिरफ्तारी व जेवर की बरामदगी के लिए यूपी में सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है।