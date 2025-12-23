जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Gopalganj Crime: थावे मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दीपक राय जब मंदिर की रेकी करने के लिए 10-11 दिसंबर की रात को थावे पहुंचा था तो थावे गोलंबर के समीप पुलिस ने उसे पकड़ा।

हालांकि तब आरोपित ने प्रेमिका से मिलने की बात कहते हुए अपने पिता से फोन पर पुलिस की बात कराई और बच निकला। उस दौरान पुलिस ने उसे थावे रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर आई थी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाले दीपक राय काफी शातिर है। मंदिर में चोरी करने से पूर्व 10-11 दिसंबर की रात थावे मंदिर परिसर में आया था।

इस दौरान वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में उसके आने व उसकी गतिविधियों पर पुलिस की नजर पड़ गई। पुलिस से बचकर वह रहषु मंदिर के रास्ते थावे गोलंबर के पास जैसे ही पहुंचा की पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

देर रात तक घूमने के कारण की जानकारी ली। दीपक राय ने पुलिस को चकमा दिया। प्रेमिका से मिलने की बात कहीं थी। तब पुलिस को उसपर शक नहीं हुआ। उसने फोन कर अपने पिता से बात कराई। पिता के कहने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया।