थावे मंदिर चोरी कांड में तीसरी गिरफ्तारी; केरल से दबोचा गया आरोपित, कौन है चौथा चोर

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर परिसर से आभूषण चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 17 दिसंबर को हुई इस सनसनीखेज चोरी की घटना में शामिल तीसरे आरोपि‍त को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने अभी आरोपी की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। उसे लेकर पुलिस केरल से रवाना हो चुकी है।



थावे दुर्गा मंदिर परिसर से देवी के कीमती आभूषणों की चोरी कर ली थी। घटना के बाद मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं में आक्रोश फैल गया था।

यूपी से दबोचा गया मास्‍टरमाइंड दीपक राय मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर जांच शुरू की। लगातार छापेमारी और तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

इस कांड में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के निवासी दीपक राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी सामने आईं। इसके बाद राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविंदगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम को मुठभेड़ के बाद थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव के समीप से शनिवार की तड़के गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से चोरी गए आभूषणों में शामिल मुकुट के अवशेष भी बरामद किए गए, जिससे पुलिस को मामले में ठोस सबूत मिले। मुठभेड़ में घायल बदमाश ने बताई तीसरे की पहचान इजमामुल आलम से की गई पूछताछ में पुलिस को तीसरे आरोपी के बारे में अहम सुराग मिले। उसकी निशानदेही पर पुलिस की एक टीम को केरल भेजा गया, जहां से तीसरे आरोपी को पकड़ लिया गया।