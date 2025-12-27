थावे मंदिर: माता के आभूषण चुराने के बाद प्रेमिका के पास छिपा था इजमामुल, बदले कई ठिकाने
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। थावे मंदिर में आभूषण चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपित दीपक राय ने यूपी के गाजीपुर से अपना नेटवर्क बिहार तक फैलाकर रखा था।
चोरी की वारदात में दीपक राय का सहयोग देने वाले एक आरोपित पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम को पुलिस ने शनिवार को थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव के समीप से मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
वह मंदिर में चोरी के बाद बक्सर में अपनी प्रेमिका के पास रहता था। उसका भोजपुर कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूर्वी चंपारण जिले में तार काटवा गैंग के कुछ गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
तार कटवा गिरोह से मिला इनपुट
इस दौरान वहां से इनपुट मिला कि तार कटवा गैंग के साथ काम करने वाले कुछ अपराधियों ने यूपी के एक युवक के साथ मिलकर थावे मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है।
इस के बाद पुलिस पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात व गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित ने सभी इनपुट को एकत्रित किया। इसके बाद छापेमारी के लिए गोपालगंज से टीम रवाना हो गई।
भनक लगने के बाद इजमामुल आलम भोजपुर के रानीगंज से बक्सर में अपनी प्रेमिका के पास चला गया। प्रेमिका नर्तकी है।
उसे यह भी पता चल गया कि उसकी प्रेमिका का पता पुलिस को मिल चुका है। उसके बाद वह भागकर सिधवलिया थाना क्षेत्र के सदौवाकोठी गांव निवासी अपने नानी के घर पहुंच गया।
वहां से थावे थाना क्षेत्र के जगमलवा गांव में पहुंचा। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वह अपने हिस्से का जेवर वहां किसी के पास छिपा कर रखा था।
इसी दौरान पुलिस की टीम भी पहुंच गई। जिसके बाद पुलिस व आरोपित इजमामुल के बीच मुठभेड़ में आरोपित जख्मी हो गया।
पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। उसकी निशानदेही पर तीसरे आरोपित को भी मांझागढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
गिरफ्तार दूसरे आरोपित की कुडंली खंगाल रही पुलिस
पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविन्दगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम के थावे मंदिर में चोरी मामले में गिरफ्तारी होने के बाद पुलिस ने जैसे ही छापेमारी शुरू की तो पता चला कि इजमामुल काफी शातिर है।
दीपक राय की तरह यह भी पुलिस को छकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में पुलिस की तरफ से उसकी गिरफ्तारी के साथ ही यूपी व पूर्वी चंपारण जिले से अपराधिक रिकार्ड मांग कर उसकी कुंडली खंगाल रही है।
प्रेमिका ने कहा दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए
इजमामुल आलम थावे मंदिर में चोरी के बाद बक्सर में जिस प्रेमिका के पास रहता था उसे पुलिस बक्सर में हिरासत में लेकर करीब दो घंटे तक पूछताछ की।
इस दौरान प्रेमिका ने भी पुलिस की मदद की। प्रेमिका पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। प्रेमिका ने भी कहा कि उसका प्रेमी दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।
भोजपुरवा गांव में हार चोरी के बाद ली थी शरण
नगर थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव में ही मां भवानी के मंदिर से चोरी करने के बाद दीपक राय वहां से निकल गया। साथ ही इजमामुल आलम भी मंदिर से निकलकर भोजपुरवा गांव में अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंच गया।
यहां पुलिस पहुंचती की उसके पूर्व ही वह सिवान के रास्ते यूपी गया। वहां अपना हिस्सा लेने के बाद फिर से बक्सर प्रेमिका के पास चला गया।
