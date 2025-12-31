थावे दुर्गा मंदिर में नए वर्ष पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, नौ स्थानों पर दंडाधिकारियों की तैनाती
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। ऐतिहासिक थावे दुर्गा मंदिर परिसर में नए वर्ष में पूजा अर्चना को लेकर लोगों की भारी भीड़ जमा होने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर दुर्गा मंदिर से लेकर आसपास के इलाके में नौ स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा लछवार मंदिर परिसर में भी कड़ी चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रशासनिक स्तर पर यातायात पर नियंत्रण से लेकर ईटवा तक की व्यवस्था की देखरेख के लिए अलग से दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है। एसडीओ सदर ने चिह्नित स्थानों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस पदाधिकारी व सुरक्षा बलों को तैनात करने का निर्देश जारी किया है।
लोहे के बैरियर पर दंडाधिकारियों की तैनाती
जानकारी के अनुसार, एसडीओ सदर ने थावे दुर्गा मंदिर के अलावा लछवार दुर्गा मंदिर में भी भीड़ बढ़ने पर छीना झपटी की पूर्व में हुई घटनाओं को देखते हुए इसपर नियंत्रण के लिए दंडाधिकारियों की तैनाती की है।
प्रशासनिक स्तर पर थावे दुर्गा मंदिर के पूरब वाले दरवाजे सह प्रवेश द्वार के अलावा थावे दुर्गा मंदिर के उत्तर दरवाजे यानि निकास द्वार, दुर्गा मंदिर के प्रांगण, दुर्गा मंदिर परिसर स्थित लोहे के बैरियर पर दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है।
नए साल को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
साथ ही, पैदल गश्ती, रहषु स्वामी मानस मंदिर तथा थावे दुर्गा मंदिर से रहषु मानस मंदिर जाने वाले मार्ग पर भी दंडाधिकारी की तैनाती की गई है। इसके अलावा थावे दुर्गा मंदिर के आसपास जंगल परिसर, थावे गोलंबर चौक, ईटवा पुल, लछवार दुर्गा मंदिर, थावे बाजार चौक तथा यातायात नियंत्रण के लिए भी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ ही जवानों की तैनाती की गई है। ताकि नव वर्ष के पहले दिन मंदिर परिसर में शांति व्यवस्था कायम रह सके।
