थावे मंदिर में चोरी करने वाले दीपक और इजमामुल के बीच की कड़ी थी डांसर प्रेमिका; कैसे हुई मुलाकात?
गोपालगंज पुलिस थावे मंदिर आभूषण चोरी कांड के खुलासे के बेहद करीब पहुंच गई है। मुठभेड़ में घायल आरोपी इजमामुल आलम ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे ...और पढ़ें
रजत कुमार, गोपालगंज। Gopalganj News: थावे मंदिर आभूषण चोरी कांड के खुलासे के बेहद करीब गोपालगंज पुलिस पहुंच चुकी है। अब पुलिस को केवल चोरी गए गहनों की बरामदगी का इंतजार है।
पुलिस पदाधिकारियों का दावा है कि जल्द ही चोरी गए आभूषण भी बरामद कर लिए जाएंगे। इस बीच मुठभेड़ में घायल आरोपी इजमामुल आलम से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।
मुठभेड़ में घायल आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविंदगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम के रूप में हुई है।
प्रेमिका के साथ जाता था गाजीपुर
पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि मोतिहारी पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद उसने बक्सर व भोजपुर जिले में अपना ठिकाना बना लिया था।
वह अपनी डांसर प्रेमिका के साथ यूपी के गाजीपुर व बलिया जाया करता था। इस दौरान उसका संपर्क दीपक राय से हुआ। फिर इन दोनों ने मिलकर थावे मंदिर में चोरी की साजिश रची।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहार-यूपी सीमा पर इजमामुल की पहचान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले दीपक राय से हुई थी।
दीपक हाल ही में जेल से बाहर आया था। नवंबर में दोनों की मुलाकात हुई और इसके बाद दोनों ने मिलकर थावे मंदिर में आभूषण चोरी की पूरी योजना तैयार की।
सबसे पहले दीपक राय पकड़ा गया था
थावे मंदिर चोरी मामले में सबसे पहले यूपी के गाजीपुर जिले निवासी दीपक राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर जब पुलिस ने छापेमारी तेज की, तब पूर्वी चंपारण पुलिस से अहम इनपुट मिले।
इसके बाद एसटीएफ व एसआईटी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई शुरू की। छापेमारी के दौरान इजमामुल आलम ने पुलिस टीम पर देसी कट्टा से फायरिंग कर दी।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके बाएं पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
पूछताछ में इजमामुल ने यह भी बताया कि दीपक राय के साथ एक अन्य युवक भी था, जिसकी पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस उस युवक की तलाश और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है।
