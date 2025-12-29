थावे मंदिर में चोरी करने वाले दीपक और इजमामुल के बीच की कड़ी थी डांसर प्रेमिका; कैसे हुई मुलाकात?

रजत कुमार, गोपालगंज। Gopalganj News: थावे मंदिर आभूषण चोरी कांड के खुलासे के बेहद करीब गोपालगंज पुलिस पहुंच चुकी है। अब पुलिस को केवल चोरी गए गहनों की बरामदगी का इंतजार है।

पुलिस पदाधिकारियों का दावा है कि जल्द ही चोरी गए आभूषण भी बरामद कर लिए जाएंगे। इस बीच मुठभेड़ में घायल आरोपी इजमामुल आलम से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।

मुठभेड़ में घायल आरोपी की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविंदगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम के रूप में हुई है।

प्रेमिका के साथ जाता था गाजीपुर

पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि मोतिहारी पुलिस की सख्ती बढ़ने के बाद उसने बक्सर व भोजपुर जिले में अपना ठ‍िकाना बना लिया था।

वह अपनी डांसर प्रेमिका के साथ यूपी के गाजीपुर व बलिया जाया करता था। इस दौरान उसका संपर्क दीपक राय से हुआ। फिर इन दोनों ने मिलकर थावे मंदिर में चोरी की साजिश रची।



पुलिस सूत्रों के अनुसार, बिहार-यूपी सीमा पर इजमामुल की पहचान उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले दीपक राय से हुई थी।