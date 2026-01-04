Language
    तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्‍ट को ठंडे बस्‍ते में डालना चाहती नीतीश सरकार; RJD का बड़ा आरोप

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 05:40 PM (IST)

    आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया है। आरजेडी जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ...और पढ़ें

    नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्‍वी यादव।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Medical College in Gopalganj: RJD ने राज्य सरकार तथा उनके प्रतिनिधियों पर नेता प्रत‍िपक्ष तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल काॅलेज को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

    राजद के जिलाध्यक्ष सह बरौली विधानसभा से प्रत्याशी रहे दिलीप कुमार सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान सरकार के प्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाया।

    कहा कि विगत कुछ दिनों से ये लोग मेडिकल काॅलेज के नाम पर जानबुझ कर क्रेडिट लेने का कार्य कर रहे है। ताकि तेजस्वी यादव द्वारा जिले को दी गई सौगात पर विराम लग जाए तथा गोपालगंज में मेडिकल काॅलेज बने ही नहीं।

    तेजस्वी यादव का सपना था कि उनके गृह जिले में एक मेडिकल काॅलेज की स्थापना हो, जिसे साकार करते हुए उन्होंने 2022 में उपमुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इसकी घोषणा की थी।

    सरकार बदलते ही इस पूरे योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया ताकि तेजस्वी का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा नही हो सके। इसे क‍िसी हाल में स्‍वीकार नहीं किया जाएगा। 

    उन्होंने कहा कि गोपालगंज में यथाशीघ्र मेडिकल काॅलेज का निर्माण चालू कराने, बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाने, अनुमंडल पुलिस कार्यालय को सिधवलिया से स्थानांतरित कर बरौली में स्थापित करने तथा छपरा गोमतीनगर एक्सप्रेस का ठहराव रतनसराय स्टेशन पर करने की मांग को लेकर राजद जल्द ही जनांदोलन करेगा।

    इस मौके पर राजद के प्रधान महासचिव इम्तेयाज अली भुट्टो ने कहा कि एनडीए के नेता गोपालगंज में प्रस्तावित मेडिकल काॅलेज को लेकर तनिक भी गंभीर नही हैं तथा वे लोग आपस में वाद-विवाद कर जिले के विकास को बाधित करना चाह रहे हैं।