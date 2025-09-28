CM नीतीश ने गोपालगंज में 185 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास-लोकार्पण किया, जीविका दीदियों की प्रशंसा

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के सबेया एयरपोर्ट पर 185 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया और महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की सराहना की। इन योजनाओं में सड़क शिक्षा स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने 124 योजनाओं का शिलान्यास और 61 योजनाओं का उद्घाटन किया जिससे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को हथुआ प्रखंड के सबेया एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (जीविका दीदियों) द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की और उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों की प्रशंसा की।

मुख्यमंत्री ने मौके पर कुल 185 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई से जुड़ी परियोजनाएं शामिल थीं। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता से योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। स्टॉल निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टॉल प्रतिनिधियों से बातचीत कर उन्हें बधाई और धन्यवाद दिया।

कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए प्रमुख स्टॉलों में शामिल स्टॉल नियंत्रण कक्ष, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग (बिहार महादलित विकास मिशन), योजना एवं विकास विभाग (जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र), श्रम संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग शामिल रहे।

इसके अलावा समेकित बाल विकास सेवाएं गोपालगंज, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, उद्योग विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, समाज कल्याण विभाग- पेंशन तथा जीविका गोपालगंज शामिल रहे। 124 योजनाओं का शिलान्यास और 61 का उद्घाटन सबेया एयरफील्ड और बड़कागांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 124 योजनाओं का शिलान्यास और 61 योजनाओं का उद्घाटन किया। शिलान्यास की योजनाओं पर कुल 1295.85 करोड़ रुपये तथा उद्घाटन की योजनाओं पर 289.74 करोड़ रुपये की लागत आई।

शिलान्यास की योजनाएं विभाग का नाम संख्या राशि (करोड़ में) ग्रामीण कार्य विभाग 91 177.57 भवन निर्माण विभाग 11 200.37 जल संसाधन विभाग 01 351.51 नगर विकास एवं आवास विभाग 07 6.50 पथ निर्माण विभाग 05 487.82 ऊर्जा विभाग 06 56.20 शिक्षा विभाग 03 15.85 कुल 124 1295.85 उद्घाटन की योजनाएं विभाग का नाम संख्या प्राक्कलित राशि (करोड़) ग्रामीण कार्य विभाग 14 19.88 भवन निर्माण विभाग 03 9.14 जल संसाधन विभाग 01 7.05 नगर विकास एवं आवास विभाग 02 0.23 पथ निर्माण विभाग 01 26.35 ऊर्जा विभाग 17 160.55 शिक्षा विभाग 03 19.26 स्वास्थ्य विभाग 13 46.13 समाज कल्याण विभाग 01 0.59 ग्रामीण विकास विभाग 06 0.52 कुल 61 289.74

मौके पर मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ राज्य सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जल संसाधन मंत्री संजय झा, सारण आयुक्त राजीव रौशन, डीआईजी नीलेश कुमार, जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अवदेश दीक्षित समेत अनेक विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस कार्यक्रम के साक्षी बने।

हथुआ और आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल इतनी बड़ी संख्या में योजनाओं की सौगात से हथुआ और आसपास के क्षेत्रों में उत्साह का वातावरण देखने को मिला। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन योजनाओं से जिले का सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, सिंचाई और ग्रामीण विकास का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। साथ ही रोजगार और विकास की नई संभावनाएं भी खुलेंगी।

ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की पहल से गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में सार्थक कदम उठाया गया है। वहीं, अधिकारियों का मानना है कि योजनाओं के क्रियान्वयन से जिले का विकास मॉडल राज्यभर में मिसाल पेश करेगा।

गोपालगंज जिले के विकास को मिलेगी गति इन योजनाओं के माध्यम से गोपालगंज जिले में सड़क, बिजली, जल संसाधन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूती मिली है। ग्रामीण विकास और भवन निर्माण विभाग की पहलों से गांवों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, जबकि ऊर्जा और जल संसाधन विभाग की योजनाओं से स्थानीय लोगों को स्थायी लाभ मिला।

स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की परियोजनाओं से नागरिकों की जीवन गुणवत्ता में सुधार हुआ है। सड़क और सिंचाई परियोजनाओं से किसानों को खेती करने में सुविधा मिली है, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य परियोजनाओं ने ग्रामीणों के जीवन स्तर में वृद्धि की है।