    Gopalganj News: गेहूं के बीज के लिए भटक रहे किसान, सरकारी आपूर्ति ठप

    By Niraj Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:03 AM (IST)

    गोपालगंज में गेहूं के बीज के लिए किसान परेशान हैं क्योंकि सरकारी आपूर्ति ठप हो गई है। किसान बीज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, जिससे बुआई में देरी हो रही ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, बैकुंठपुर (गोपालगंज)। रबी सीजन की शुरुआत होते ही बैकुंठपुर प्रखंड के किसानों को गेहूं के प्रमाणित बीज की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।

    प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन के सरकारी बीज वितरण केंद्र पर पिछले कई दिनों से किसानों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन आवंटन बेहद कम होने के कारण अधिकांश किसान खाली हाथ लौट रहे हैं। प्रखंड की 22 पंचायतों में प्राप्त बीज की मात्रा आवश्यकता के मुकाबले बेहद कम है।

    किसानों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें निजी दुकानों से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है। सरकारी दर पर बीज मिलने पर लागत कम होती, लेकिन उपलब्धता न होने के कारण किसान निजी स्रोतों पर निर्भर हैं।

    प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवानंद भारती ने बताया कि प्रखंड को सीमित मात्रा में बीज आवंटित हुआ है, जबकि किसानों की संख्या अधिक है। अतिरिक्त आवंटन के लिए जिला स्तर पर आवेदन किया गया है और जैसे ही नया स्टॉक मिलेगा, प्राथमिकता के आधार पर वितरण किया जाएगा।

    उन्होंने किसानों से धैर्य रखने और घबराने की आवश्यकता नहीं होने की अपील की। किसानों में नाराजगी बढ़ रही है और समय पर बुवाई की चिंता भी बढ़ गई है। यदि जल्द उपाय नहीं किया गया तो रबी फसल प्रभावित होने का खतरा है।

    फिलहाल बढ़ती भीड़, सीमित स्टाक और निजी दुकानों से महंगे दाम पर खरीद के चलते किसान बेहद परेशान हैं और उनकी निगाहें विभाग की अगली आपूर्ति पर टिकी हुई हैं।

