    Bhagalpur News: सृजन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अधिकारी का पेंशन किया समाप्त

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:48 AM (IST)

    भागलपुर में सृजन घोटाले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी का पेंशन समाप्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई घोटाले ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होते ही सृजन घोटाला मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई। सरकारी खजाना लूटने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत हुए अधिकारी चंद्रशेखर झा के पेंशन की 100 फीसद राशि कटौती करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है।

    चंद्रशेखर ने पीरपैंती प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर रहते हुए निजी लाभ के लिए जालसाजी कर सरकार का करोड़ों रुपये सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में स्थानांतरित कर दिया था।

    पत्नी बबीता झा के नाम से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वसुंधरा में फ्लैट भी खरीद रखा था। फ्लैट की राशि के भुगतान का साक्ष्य सरकार को मिला है। सृजन घोटाले की खेवनहार रही मनोरमा देवी के सृजन महिला विकास सहयोग समिति में खाता खुलवाने का भी सबूत मिला है।

    विधि विभाग ने दी थी अभियोजन चलाने की स्वीकृति

    सीबीआई ने घोटाले के आरोपित झा के खिलाफ 16 अगस्त 2018 को केस दर्ज किया था। विधि विभाग ने केस के आलोक में चार अक्टूबर 2024 को अभियोजन चलाने की स्वीकृति दे दी थी।

    उन्होंने अवैध रूप से और निजी लाभ पाने के लिए कई चेक के माध्यम से सरकार की 4.50 करोड़ रुपये की राशि सृजन महिला विकास सहयोग समिति के खाते में स्थानांतरित कर दिया था। जिसका काम बैंकिंग का था ही नहीं।

    डीएम ने 12 जुलाई 2025 को गठित किया था आरोप पत्र

    चंद्रशेखर झा पर चार करोड़ 52 लाख, 88,200 रुपये की अवैध निकासी का आरोप है। भागलपुर के डीएम डा. नवल किशोर चौधरी ने 12 जुलाई 2025 को इनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर सामान्य विभाग को मुहैया करा दिया था। जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने चंद्रशेखर झा की संपूर्ण पेंशन राशि की कटौती करने का निर्णय ले लिया है।