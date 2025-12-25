नए साल में गोपालगंज के तीन रेलवे गुमटियों पर बनेगा आरओबी, यातायात जाम से मिलेगी मुक्ति

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के तीन स्थानों पर आरओबी (रेलवे ऊपरी पुल) का निर्माण किया जाएगा। शासन के स्तर पर इसके निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके निर्माण से सड़क यातायात सुगम हो सकेगा। साथ लोगों को यातायात जाम की बड़ी समस्या से मुक्ति होगी एवं संरक्षित रेल परिचालन को भी बल मिलेगा।

योजना के तहत थावे-गोपालगंज रेलखंड पर तुरकाहां में, हथुआ-फुलवरिया रेलखंड पर हरखौली में तथा सिपाया-जलालपुर रेलखंड पर कुचायकोट बाजार में रेलवे गुमटी पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। तीनों आरओबी का निर्माण कार्य अगले वर्ष प्रारंभ होने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार, आरओबी निर्माण की स्वीकृति मिलने के साथ ही इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर चल रही तैयारियों के अनुसार इसके निर्माण के लिए संबंधित एजेंसी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तथा रेलवे की होगी।

आरओबी का निर्माण तुरकाहां, हरखौली व कुचायकोट बाजार स्थित सिपाया हाल्ट के पास किया जाएगा। सिपाया के समीप ओआरबी निर्माण की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि तुरकाहां तथा हरखौली में आरओबी का निर्माण कार्य सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के जिम्मे होगा। इसके निर्माण से लोगों को तीनों स्थानों पर आए दिन यातायात जाम से होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी।

यातायात जाम से मिलगी निजात, सुगम होगा आवागमन गोपालगंज-थावे पथ स्थित तुरकहां, मीरगंज-गोपालगंज पथ स्थित हरखौली तथा सिपाया हाल्ट के समीप कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य मार्ग पर आरओबी के निर्माण से लोगों को यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी।

तीनों स्थानों पर आरओबी (रेलवे ऊपरी पुल) निर्माण से तीनों व्यस्त सड़क पर वाहनों का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। कुचायकोट में रेलवे ऊपरी पुल बन जाने से भठवा-मैरवां स्टेट हाइवे पर स्थित कुचायकोट बाजार के लोगों को राहत मिलेगी। आरओबी निर्माण को स्वीकृति मिलने से लोगों में खुशी दिख रही है।