Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नए साल में गोपालगंज के तीन रेलवे गुमटियों पर बनेगा आरओबी, यातायात जाम से मिलेगी मुक्ति

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    नए साल में गोपालगंज के लोगों को रेलवे गुमटियों पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। शहर के तीन रेलवे गुमटियों पर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया ...और पढ़ें

    Hero Image

     नए साल में जिले के तीन स्थानों पर रेलवे गुमटी पर बनेगा आरओबी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के तीन स्थानों पर आरओबी (रेलवे ऊपरी पुल) का निर्माण किया जाएगा। शासन के स्तर पर इसके निर्माण को स्वीकृति मिल चुकी है। इसके निर्माण से सड़क यातायात सुगम हो सकेगा। साथ लोगों को यातायात जाम की बड़ी समस्या से मुक्ति होगी एवं संरक्षित रेल परिचालन को भी बल मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    योजना के तहत थावे-गोपालगंज रेलखंड पर तुरकाहां में, हथुआ-फुलवरिया रेलखंड पर हरखौली में तथा सिपाया-जलालपुर रेलखंड पर कुचायकोट बाजार में रेलवे गुमटी पर आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। तीनों आरओबी का निर्माण कार्य अगले वर्ष प्रारंभ होने की उम्मीद है।

    जानकारी के अनुसार, आरओबी निर्माण की स्वीकृति मिलने के साथ ही इस दिशा में कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर चल रही तैयारियों के अनुसार इसके निर्माण के लिए संबंधित एजेंसी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय तथा रेलवे की होगी।

    आरओबी का निर्माण तुरकाहां, हरखौली व कुचायकोट बाजार स्थित सिपाया हाल्ट के पास किया जाएगा। सिपाया के समीप ओआरबी निर्माण की जिम्मेदारी रेलवे की होगी, जबकि तुरकाहां तथा हरखौली में आरओबी का निर्माण कार्य सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के जिम्मे होगा। इसके निर्माण से लोगों को तीनों स्थानों पर आए दिन यातायात जाम से होने वाली परेशानी से मुक्ति मिल सकेगी।

    यातायात जाम से मिलगी निजात, सुगम होगा आवागमन

    गोपालगंज-थावे पथ स्थित तुरकहां, मीरगंज-गोपालगंज पथ स्थित हरखौली तथा सिपाया हाल्ट के समीप कुचायकोट प्रखंड मुख्यालय स्थित मुख्य मार्ग पर आरओबी के निर्माण से लोगों को यातायात जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी।

    तीनों स्थानों पर आरओबी (रेलवे ऊपरी पुल) निर्माण से तीनों व्यस्त सड़क पर वाहनों का आवागमन भी सुगम हो जाएगा। कुचायकोट में रेलवे ऊपरी पुल बन जाने से भठवा-मैरवां स्टेट हाइवे पर स्थित कुचायकोट बाजार के लोगों को राहत मिलेगी। आरओबी निर्माण को स्वीकृति मिलने से लोगों में खुशी दिख रही है।

    मीरगंज में दिखता है सर्वाधिक यातायात जाम

    मीरगंज स्थित हरखुआ रेलवे गुमटी के समीप सबसे अधिक जाम की समस्या दिखती है। हथुआ-फुलवरिया व हथुआ-थावे रेलखंड पर 16 जोड़ी ट्रेनों का नियमित परिचालन होता है। इनके आवागम के समय रेलवे ढाला बंद किए जाने से यहां वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। यह समस्या लगातार बढ़ने को देखते हुए यहां आरओबी के निर्माण को मंजूरी दी गई है।