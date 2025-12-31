जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Thave Mandir: जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर से हुए आभूषण चोरी मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। चोरी की घटना के 14 दिन बाद पुलिस ने बुधवार को तीसरे आरोपित को चोरी गए आभूषण के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से मां भवानी के कान का झुमका बरामद किया गया है, जो थावे मंदिर से चोरी हुआ था।

पुलिस अब भी इस कांड में शामिल चौथे आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि 17 दिसंबर को चोरी के बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले निवासी दीपक राय को गिरफ्तार किया गया था।

पूछताछ में उसकी निशानदेही पर अन्य आरोपितों के संबंध में अहम सुराग मिले। इसके बाद पुलिस ने पूर्वी चंपारण जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविंदगंज वार्ड संख्या 12 निवासी इजमामुल आलम को पकड़ा गया था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस व आरोपित के बीच मुठभेड़ भी हुई थी। उसके पास से चोरी किए गए आभूषणों के अवशेष बरामद किए गए थे। इसी कड़ी में बुधवार को पुलिस ने शहर के अरार वार्ड संख्या 28 निवासी गुड्डून साईं को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से मां भवानी का चोरी हुआ कान का झुमका बरामद किया गया। पुलिस का कहना है कि इस बरामदगी से पूरे चोरी नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद बढ़ गई है। एसपी ने बताया कि इस मामले में चौथा आरोपित शरीफ साई अभी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के एक अन्य संदिग्ध युवक की भी तलाश की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी फरार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अष्टधातु मूर्तियों की जांच के लिए नगर थाना पहुंची सारण पुलिस शहर के अरार वार्ड संख्या 28 स्थित थावे मंदिर चोरी कांड के फरार आरोपित शरीफ साईं के घर छापेमारी के दौरान जमीन के अंदर से बरामद दो अष्टधातु की मूर्तियों के मामले में जांच तेज कर दी गई है।

इन मूर्तियों का संबंध सारण जिले से होने की आशंका के बाद सारण पुलिस की टीम नगर थाना पहुंची और मामले की जांच शुरू की। इस मामले में पहले ही फरार आरोपी शरीफ साईं की मां और पत्नी को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सारण पुलिस मूर्तियों की उत्पत्ति, तस्करी और अन्य जिलों में दर्ज मामलों से उनके संबंधों की जांच कर रही है।