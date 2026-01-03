जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले में लगातार बढ़ते ठंड व शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक का शिक्षण कार्य अब आगामी छह जनवरी तक ठप रहेगा। इस बीच आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। 22 दिसंबर को पहली बार आया था आदेश इससे पूर्व गत 22 दिसंबर को डीएम ने बढ़ती ठंड व शीतलहर को देखते हुए सभी सरकारी व निजी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केंद्र में शिक्षण कार्य 24 दिसंबर तक स्थगित करने का आदेश दिया था।

ठंड का प्रकोप कम नहीं होने पर 26 व 27 दिसंबर को शैक्षणिक कार्य स्थगित करने का आदेश जारी किया गया। इस बीच ठंड का प्रकोप जारी रहने को देखते हुए डीएम ने 28 से 31 दिसंबर, फिर तीन जनवरी तक और शनिवार को आगामी छह जनवरी तक कक्षा एक से आठ तक की शैक्षणिक गतिविधि को स्थगित रखने का आदेश दिया।

इसके तहत कक्षा नौ से ऊपर की कक्षाओं में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन सुबह दस बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक किया जाएगा। डीएम ने तमाम आंगनबाड़ी केद्रों पर भी शैक्षणिक गतिविधियों को स्थगित रखने का आदेश दिया है। अपने आदेश में डीएम ने कहा कि बोर्ड परीक्षा को लेकर संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इस आदेश से मुक्त रहेगा।