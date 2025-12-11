8 लाख की रिश्वत का मामला: गोपालगंज डीईओ ने शुरू की जांच, पीड़ित शिक्षक बोले- सच दबाने की कोशिश हो रही

जागरण संवाददाता, गोपालगंज/बैकुंठपुर। शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा में 8 लाख रुपये की कथित रिश्वत मांगने से जुड़े प्रसारित ऑडियो ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया है। इंटरनेट मीडिया पर सामने आए इस ऑडियो की सत्यता दैनिक जागरण प्रमाणित नहीं करता, लेकिन मामले के तूल पकड़ते ही जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने गंभीरता दिखाते हुए विशेष जांच कमेटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीईओ ने बताया कि डीपीओ (स्थापना) मो. साहेब आलम और लिपिक बाबूजान अंसारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन दोनों का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। दोनों अधिकारियों ने रिश्वत मांगने और फाइल रोकने के आरोपों को सिरे से नकारा है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग के अंदरूनी कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों की ओर से उठ रहे सवालों ने मामले को और गंभीर बना दिया है।

सच दबाने की कोशिश की जा रही: पीड़ित शिक्षक का आरोप बरौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय हलुआर के शिक्षक ग्यासुद्दीन ने कहा कि विभागीय अधिकारी और लिपिक पूरे सच को दबाने में जुटे हैं। उनके अनुसार उनका वेतन न्यायालय और विभागीय आदेश के बाद 31 अक्टूबर को जारी हुआ, लेकिन इससे पहले उनसे आठ लाख रुपये की रिश्वत मांगी गई थी। रिश्वत से इनकार पर उनकी फाइल महीनों तक रोकी गई और उन पर मानसिक दबाव बनाया गया।