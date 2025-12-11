टूरिस्ट वीजा पर रूस भेजकर युवक से 200000 की ठगी, परिवार ने जमीन गिरवी रखकर कराई वापसी

संवाद सूत्र, कटेया (गोपालगंज)। कटेया थाना क्षेत्र के जयपुर गांव निवासी एक युवक को नौकरी दिलाने के नाम पर टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिए जाने और उससे दो लाख रुपये की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक के बयान पर बुधवार की शाम थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बताया जाता है कि जयपुर गांव निवासी शेख दरोगा से उसी गांव के सरवर अली ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर दो लाख रुपये लिए थे। आरोपित ने उसे रूस भेजने की व्यवस्था भी की, लेकिन रूस के एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद शेख दरोगा को पता चला कि उसे नौकरी के लिए नहीं, बल्कि टूरिस्ट वीजा पर भेजा गया है।

अचानक स्थिति बिगड़ने पर उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। पीड़ित के अनुसार, जब उसने इस संबंध में सरवर अली से फोन पर बात की, तो आरोपित गाली-गलौज करने लगा। इसके बाद शेख दरोगा ने अपने स्वजनों को सूचना दी।

परिवार वालों ने जमीन बंधक रखकर पैसे की व्यवस्था की, तब जाकर वह किसी तरह वापस घर लौट सका। घर आने के बाद जब शेख दरोगा ने अपनी रकम वापस मांगने के लिए सरवर अली से संपर्क किया, तो आरोपित फिर से गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा।