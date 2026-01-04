गोपालगंज में यू-डायस पोर्टल पर छात्र विवरण न देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता होगी रद, जारी हुई डेडलाइन

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के निजी विद्यालयों द्वारा यू-डायस पोर्टल पर छात्र विवरण प्रविष्टि में लगातार लापरवाही बरतने पर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा तक छात्र विवरण अपलोड नहीं करने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता रद कर दी जाएगी। साथ ही ऐसे विद्यालयों का यू-डायस कोड भी निरस्त कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकित कक्षा 1, 6, 9 एवं 11 के छात्र-छात्राओं का विवरण कई निजी विद्यालयों द्वारा अब तक यू-डायस पोर्टल के स्टूडेंट माड्यूल में प्रविष्ट नहीं किया गया है और न ही पैन के माध्यम से इम्पोर्ट किया गया है।

इस संबंध में पूर्व में कई बार पत्र जारी किए गए थे। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विद्यालय संचालकों को निर्देश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद अनेक विद्यालयों ने कार्य पूरा नहीं किया। इसे विभाग ने घोर लापरवाही और उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना है। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित निजी विद्यालयों के संचालकों व प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि छह जनवरी तक शत-प्रतिशत छात्र प्रविष्टि एवं इम्पोर्ट कार्य पूरा करते हुए सभी छात्रों का जीपी, ईपी और एफपी अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराएं।