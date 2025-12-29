Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोपालगंज में शरीफ साईं के घर से 11 करोड़ की अष्टधातु की दो मूर्तियां बरामद, पत्नी व मां गिरफ्तार, क्‍या है मामला?

    By Rajat Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:27 PM (IST)

    गोपालगंज पुलिस ने अरार वार्ड 28 में शरीफ आलम उर्फ शरीफ साईं के घर छापेमारी कर लगभग 11 करोड़ रुपये की दो अष्टधातु मूर्तियां बरामद कीं। इसके साथ ही देसी ...और पढ़ें

    Hero Image

    शरीफ साईं के घर के पास झाड़‍ियों में तलाश करती पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के अरार वार्ड संख्या 28 में पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे बदमाश शरीफ आलम उर्फ शरीफ साईं के घर छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी।

    इस दौरान पुलिस ने करीब 11 करोड़ रुपये कीमत की दो अष्टधातु की मूर्तियां बरामद कीं। इसके अलावा एक देसी कट्टा, दो हैंड कटर, लोहे की मशीन, बिजली का तार, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के प्लाई फ्रेम, सिलाई मशीन के दो पायदान, सिलेंडर, गैस चूल्हा, स्टैंड पंखा सहित कई अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरामद मूर्तियों में एक का वजन 3.56 किलोग्राम और दूसरे का 3.580 किलोग्राम है। मूर्तियां रखने वाले तीन स्टैंड का कुल वजन 2.40 किलोग्राम है।

    हालांकि पुलिस ने अभी मूर्तियों का आधिकारिक मूल्य घोषित नहीं किया है। इस मामले में फरार आरोपी शरीफ आलम की मां मदीना खातून और पत्नी शब्बा खातून को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

    नगर थाने में अपर थानाध्यक्ष मो. जफरुद्दीन के बयान पर प्राथमिकी की गई है। पुलिस की टीम में SI विकास कुमार, राखी कुमारी, यशवंत सिंह, ASI संजय कुमार सिंह, पीटीसी सत्येंद्र कुमार सिंह, गृह रक्षक बलिंदर पासवान, उगम चौधरी और रीता कुमारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान तीन युवक घर के पीछे से भाग निकले। 

    खेत-खलिहान में भी तलाशी अभ‍ियान 

    चोरी के सामान की बरामदगी के लिए पुलिस उसके घर के आसपास खेत खलिहान में भी मेटल डिटेक्टर से खोजबीन कर रही है।

    मामले में शरीफ साईं, उसके भाई चांद साईं, गुड्डन साईं, मां मदीना खातून और पत्नी शब्बा खातून के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी और तकनीकी अनुसंधान जारी है।

    एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रेलवे ट्रैक के लोहे को भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की आरपीएफ जांच भी चल रही है और जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे।

    उन्होंने ने बताया कि शरीफ साईं के घर बरामद मूर्तियां और अन्य सामान इस बात का सबूत हैं कि यह गिरोह लंबे समय से चोरी और अवैध धंधों में संलिप्त था।

    पुलिस का दावा है कि सभी आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद चोरी गई अन्य वस्तुओं की बरामदगी भी संभव हो सकेगी।