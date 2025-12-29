जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के अरार वार्ड संख्या 28 में पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे बदमाश शरीफ आलम उर्फ शरीफ साईं के घर छापेमारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस दौरान पुलिस ने करीब 11 करोड़ रुपये कीमत की दो अष्टधातु की मूर्तियां बरामद कीं। इसके अलावा एक देसी कट्टा, दो हैंड कटर, लोहे की मशीन, बिजली का तार, सिलाई मशीन, सिलाई मशीन के प्लाई फ्रेम, सिलाई मशीन के दो पायदान, सिलेंडर, गैस चूल्हा, स्टैंड पंखा सहित कई अन्य सामान भी पुलिस ने जब्त किया।

बरामद मूर्तियों में एक का वजन 3.56 किलोग्राम और दूसरे का 3.580 किलोग्राम है। मूर्तियां रखने वाले तीन स्टैंड का कुल वजन 2.40 किलोग्राम है। हालांकि पुलिस ने अभी मूर्तियों का आधिकारिक मूल्य घोषित नहीं किया है। इस मामले में फरार आरोपी शरीफ आलम की मां मदीना खातून और पत्नी शब्बा खातून को गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

नगर थाने में अपर थानाध्यक्ष मो. जफरुद्दीन के बयान पर प्राथमिकी की गई है। पुलिस की टीम में SI विकास कुमार, राखी कुमारी, यशवंत सिंह, ASI संजय कुमार सिंह, पीटीसी सत्येंद्र कुमार सिंह, गृह रक्षक बलिंदर पासवान, उगम चौधरी और रीता कुमारी शामिल थे। छापेमारी के दौरान तीन युवक घर के पीछे से भाग निकले।