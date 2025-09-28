Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gopalganj News: दो बाइकों की टक्कर में हादसा; एक भाई की मौत, दूसरा जख्मी

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 05:09 PM (IST)

    गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से छोटे भाई राजन सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। रूपेश सिंह नामक बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बाइक सवार की तलाश जारी है। दुर्घटना कहला गांव के समीप हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    दो बाइकों की टक्कर में युवक की मौत, भाई जख्मी। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गाेपालगंज। बरौली थाना क्षेत्र के कहला गांव के समीप रविवार को दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

    वहीं जख्मी भाइयों को इलाज के लिए रेफर किए जाने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए। यहां इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई की हालत गंभीर बनी हुई है।

    सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के मरछिया गांव निवासी रूपेश सिंह अपने छोटे भाई राजन सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर गोपालगंज शहर में किसी कार्य से आए थे। इस दौरान काम समाप्त होने के बाद दोनों भाई बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए निकल रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी बीच जैसे ही उनकी बाइक कहला गांव के समीप पहुंची की सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी।

    वहीं दोनों भाइयों को इलाज के लिए बरौली सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों भाईयों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल में उपचार के दौरान छोटे भाई राजन सिंह की मौत हो गई।

    हादसे की सूचना मिलने के बाद बरौली थाना की पुलिस मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरौली थानाध्यक्ष अणिमा राणा ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर ली है।

    दूसरा बाइक सवार मौके से अपनी बाइक लेकर फरार है। उसकी पहचान की जा रही है। वहीं स्वजन ने बताया कि बाइक चला रहे बड़े भाई हेलमेट पहने हुए थे। जबकि पीछे बैठे छोटे भाई ने हेलमेट नहीं पहने थे।

    यह भी पढ़ें- गोपालगंज में CM नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट का भव्य स्वागत, जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

    यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: ‘ई सब कुछ किया है जी’, लालू यादव के घर में CM नीतीश की दहाड़