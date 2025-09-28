Gopalganj News: दो बाइकों की टक्कर में हादसा; एक भाई की मौत, दूसरा जख्मी

गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में दो बाइकों की टक्कर में दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए जिनमें से छोटे भाई राजन सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। रूपेश सिंह नामक बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बाइक सवार की तलाश जारी है। दुर्घटना कहला गांव के समीप हुई।

जागरण संवाददाता, गाेपालगंज। बरौली थाना क्षेत्र के कहला गांव के समीप रविवार को दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार दो भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं जख्मी भाइयों को इलाज के लिए रेफर किए जाने के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराए गए। यहां इलाज के दौरान छोटे भाई की मौत हो गई, जबकि बड़े भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। सिवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के मरछिया गांव निवासी रूपेश सिंह अपने छोटे भाई राजन सिंह के साथ बाइक पर सवार होकर गोपालगंज शहर में किसी कार्य से आए थे। इस दौरान काम समाप्त होने के बाद दोनों भाई बाइक पर सवार होकर अपने घर के लिए निकल रहे थे।

इसी बीच जैसे ही उनकी बाइक कहला गांव के समीप पहुंची की सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों भाई गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी।

वहीं दोनों भाइयों को इलाज के लिए बरौली सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों भाईयों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं सदर अस्पताल में उपचार के दौरान छोटे भाई राजन सिंह की मौत हो गई।

हादसे की सूचना मिलने के बाद बरौली थाना की पुलिस मामले की जांच करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरौली थानाध्यक्ष अणिमा राणा ने बताया कि हादसे के बाद पुलिस क्षतिग्रस्त बाइक को जब्त कर ली है।