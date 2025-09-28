Language
    गोपालगंज में CM नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट का भव्य स्वागत, जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री ने किया संवाद

    By niraj kumar singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 04:37 PM (IST)

    रविवार को गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत हुआ। सबेया एयरफील्ड पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। सड़क मार्ग पर लोगों ने नारे लगाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों और पेंशनधारियों से संवाद किया जिन्होंने सरकारी योजनाओं से हुए लाभों के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना की जिससे लोगों में उत्साह का संचार हुआ।

    गोपालगंज में सीएम व डिप्टी सीएम का भव्य स्वागत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। रविवार को गोपालगंज की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के स्वागत में उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सबेया एयरफील्ड पर जैसे ही सीएम का हेलीकॉप्टर उतरा, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उनका अभिनंदन किया।

    गन्ना उद्योग मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णानंद पासवान, सांसद आलोक कुमार सुमन, सदर विधायक कुसुम देवी, पूर्व विधायक मंजीत सिंह और हम पार्टी के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा समेत अनेक नेता स्वागत में मौजूद रहे।

    हजारों की संख्या में लोग एयरफील्ड और सड़कों के किनारे खड़े होकर ‘नीतीश कुमार जिंदाबाद’ और ‘सम्राट चौधरी जिंदाबाद’ के नारे लगाए, जिससे माहौल गूंजा उठा। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार किया।

    जिलेवासियों के लिए यह दिन गर्व और उल्लास से भरा रहा। नेताओं और अधिकारियों ने लोगों को संबोधित करते हुए जिले में चल रही विकास योजनाओं और भविष्य की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान लोगों में उम्मीद और विश्वास की नई ऊर्जा का संचार हुआ।

    भव्य स्वागत और रोड शो

    सीएम के हेलीकॉप्टर से उतरते ही मंच पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। सड़क मार्ग पर जनता ने हाथ हिलाकर और "नीतीश कुमार जिंदाबाद" के नारों से उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गाड़ी में ही हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया।

    जीविका दीदियों और पेंशनधारियों के साथ संवाद

    कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों, पेंशनधारियों और अन्य लाभुकों के साथ सीधा संवाद किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना, स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाना, विकास मित्रों का भत्ता, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, किसान सलाहकारों का मानदेय, रसोइयों और गृह रक्षकों के मानदेय में वृद्धि, आंगनबाड़ी सेविकाओं का वेतन, स्वच्छता पर्यवेक्षकों का वेतन और पेंशन राशि में वृद्धि से उन्हें प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

    लाभुकों ने बताया कि इन कदमों से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, आत्मविश्वास बढ़ा है और महिलाओं की सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी जीविका दीदियों की सराहना की और कहा कि उनका प्रयास बिहार की प्रगति और ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभा रहा है।