बिहार के इस जिले की बदलेगी सूरत, 380 करोड़ रुपये से होगा तीन बाईपास और एक सड़क का निर्माण

मिथिलेश तिवारी, गोपालगंज। नए साल में जिले में 380 करोड़ 77 लाख 73 हजार रुपये की लागत से तीन बाईपास व एक संपर्क सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस राशि से शहर के दक्षिण छोर की बाईपास सड़क, मीरगंज के उत्तरी छोर से समऊर पथ को जोड़नेवाली बाईपास सड़क, विजयीपुर को देवरिया से जोड़ने वाली बाईपास सड़क और थावे मंदिर की संपर्क पथ सह आंतरिक पथ का निर्माण कराया जाएगा।

बाईपास सड़कों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उम्मीद की जा रही हैं कि इन योजनाओं पर नए साल के आरंभ में धरातल पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सरकार ने इन सड़कों के निर्माण को लेकर पथ निर्माण विभाग को जिम्मेवारी सौंपी है। पथ निर्माण विभाग के स्तर पर जल्द ही सड़क बनवाने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

शहर के दक्षिणी छोर की बाईपास सड़क पर खर्च होगा 1.26 अरब जिला मुख्यालय के गोपालगंज शहर के तीन छोरों पूर्वी, पश्चिमी व उत्तरी में पहले से ही बाईपास, एनएच 27 व एनएच 531 सड़क है। अब, शहर के दक्षिणी छोर पर भी 01 अरब 26 करोड़ 54 लाख 85 हजार रुपए की लागत से शहर के दक्षिणी छोर की बाईपास सड़क बनेगी।

कुल 12.60 किलोमीटर लंबी यह सड़क एनएच 27 पर मांझागढ़ प्रखंड के दानापुर गांव के समीप से शुरू होगी और दानापुर व आदमापुर गांव के समीप से होते हुए थावे प्रखंड में एनएच 531 से जुड़ेगी। इस बाईपास सड़क का निर्माण होने से एनएच 27 से पूर्वी दिशा से आनेवाले वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी। इसके निर्माण के बाद वे शहर के दक्षिणी दिशा से बाहर-बाहर ही एनएच 531 में जा सकेंगे। इससे शहर की भीड़भाड़ व जाम से वे बच सकेंगे।

मीरगंज-सबेयां बाईपास पर खर्च होंगे 1.31 अरब जिले के मीरगंज शहर के उत्तरी छोर से समऊर पथ को जोड़ने के लिए सबेयां हवाई अड्डे के समीप तक बाईपास सड़क बनेगी। इस सड़क के निर्माण पर 01 अरब 31 करोड़ 32 लाख 68 हजार रुपए खर्च होंगे। इस राशि से कुल 3.180 किलो मीटर टू लेन सड़क बनेगी।

इस बाईपास सड़क के निर्माण से गोपालगंज व थावे की ओर से आनेवाले वाहनों को जिले के फुलवरिया, भोरे, विजयीपुर,कटेया व पंचदेवरी सहित यूपी के समऊर, भटनी, देवरिया व अन्य क्षेत्रों में जाने के लिए मीरगंज शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा। वे मीरगंज शहर के बाहर से ही मीरगंज-समऊर और हथुआ-भोरे पथ में जा सकेंगे। जिससे उन्हें मीरगंज शहर में लगने वाले जाम व भीड़भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा।

90.34 करोड़ से बनेगी कटेया-विजयीपुर-देवरिया बाईपास सड़क जिले के कटेया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटेया-विजयीपुर-देवरिया बाईपास सड़क की घोषणा की थी। विजयीपुर को यूपी के देवरिया से जोड़ने के लिए 5.750 किलोमीटर लंबी बाईपास सड़क बनेगी। इस योजना पर कुल 90 करोड़ 34 लाख 90 हजार रुपए खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।

यहां बता दें कि कटेया के बैरिया में सुधा का दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र बन रहा है। इसके अलावा कई अन्य कंपनियां भी यहां उद्योग स्थापित करेंगी। ऐसे में विजयीपुर-देवरिया बाईपास सड़क का निर्माण होने से औद्योगिक क्षेत्र का काफी विकास होगा।