शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में पहली पत्नी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में उसकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से पिंटू से हुई थी।

दोनों महिलाओं ने बिना तलाक दूसरी व तीसरी शादी करने, दहेज के लिए प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए।

यहां तीन वर्षों के भीतर तीन शादियां करने वाले युवक की पोल उस समय खुली, जब उसकी पहली और दूसरी पत्नी अलग-अलग शिकायत लेकर थाने पहुंचीं।

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Gopalganj Crime: मीरगंज थाना क्षेत्र से विवाह कानून और पारिवारिक मर्यादाओं को लेकर गंभीर मामला सामने आया है।

आरोप है कि शादी के समय स्वजनों द्वारा नकद रुपये, जेवरात और घरेलू सामान देने के बावजूद दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। बाद में उसे जानकारी मिली कि पति ने बिना तलाक दिए दूसरी और फिर तीसरी शादी कर ली है।

24 में स‍िवान की युवती को बनाया दुल्‍हन

इसी तरह, सीवान जिले के गोरिया कोठी की रहने वाली दूसरी पत्नी ने बताया कि अप्रैल 2024 में उसकी शादी पिंटू बरनवाल से हुई थी।

विवाह के समय उसे यह जानकारी नहीं दी गई कि पिंटू पहले से विवाहित है। कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

गुड़िया का आरोप है कि आरोपी ने उसे भी छोड़कर तीसरी शादी कर ली। पहली पत्नी का दावा है कि आरोपी ने सारण जिले की एक युवती से तीसरी शादी कर ली है, जिससे एक संतान भी है।

आरोप है कि तीसरी पत्नी को भी पहले के विवाह की जानकारी नहीं दी गई थी। दोनों का आवेदन लेकर पुलिस ने आरोपित पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस की पूछताछ में आरोपित पिंटू ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। उसका कहना है कि उसने तीन शादियां की हैं, लेकिन यह पारिवारिक परिस्थितियों व मजबूरी की वजह से हुआ।

उसने दहेज मांग और उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है। मीरगंज थाना प्रभारी दुर्गानंद मिश्रा ने बताया कि दोनों पत्नियों की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी कर आरोपित को गिरफ्तार लिया।

पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक युवक द्वारा तीन-तीन शादियों का प्रकरण जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।