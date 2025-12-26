Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    3 साल में 3 दुल्‍हन; पहली और दूसरी पहुंच गई पुल‍िस के पास, पत‍ि ने बताई अपनी मजबूरी

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:48 PM (IST)

    गोपालगंज के मीरगंज में एक व्यक्ति ने तीन साल में तीन शादियां कीं। उसकी पहली और दूसरी पत्नी ने बिना तलाक दूसरी व तीसरी शादी करने, दहेज उत्पीड़न और मानस ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुल‍िस गिरफ्त में पिंटू बरनवाल। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। Gopalganj Crime: मीरगंज थाना क्षेत्र से विवाह कानून और पारिवारिक मर्यादाओं को लेकर गंभीर मामला सामने आया है।

    यहां तीन वर्षों के भीतर तीन शादियां करने वाले युवक की पोल उस समय खुली, जब उसकी पहली और दूसरी पत्नी अलग-अलग शिकायत लेकर थाने पहुंचीं।

    दोनों महिलाओं ने बिना तलाक दूसरी व तीसरी शादी करने, दहेज के लिए प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए।

    2022 में हुई थी पहली शादी

    शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी में पहली पत्नी ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2022 में उसकी शादी हिंदू रीति-रिवाज से पिंटू से हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि शादी के समय स्वजनों द्वारा नकद रुपये, जेवरात और घरेलू सामान देने के बावजूद दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया गया। बाद में उसे जानकारी मिली कि पति ने बिना तलाक दिए दूसरी और फिर तीसरी शादी कर ली है। 

    24 में स‍िवान की युवती को बनाया दुल्‍हन 

    इसी तरह, सीवान जिले के गोरिया कोठी की रहने वाली दूसरी पत्नी ने बताया कि अप्रैल 2024 में उसकी शादी पिंटू बरनवाल से हुई थी।

    विवाह के समय उसे यह जानकारी नहीं दी गई कि पिंटू पहले से विवाहित है। कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई तो उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

    गुड़िया का आरोप है कि आरोपी ने उसे भी छोड़कर तीसरी शादी कर ली। पहली पत्नी का दावा है कि आरोपी ने सारण जिले की एक युवती से तीसरी शादी कर ली है, जिससे एक संतान भी है।

    आरोप है कि तीसरी पत्नी को भी पहले के विवाह की जानकारी नहीं दी गई थी। दोनों का आवेदन लेकर पुलिस ने आरोपित पिंटू बरनवाल को गिरफ्तार कर लिया।

    पुलिस की पूछताछ में आरोपित पिंटू ने सारे आरोपों को निराधार बताया है। उसका कहना है कि उसने तीन शादियां की हैं, लेकिन यह पारिवारिक परिस्थितियों व मजबूरी की वजह से हुआ।

    उसने दहेज मांग और उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया है। मीरगंज थाना प्रभारी दुर्गानंद मिश्रा ने बताया कि दोनों पत्नियों की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी कर आरोपित को गिरफ्तार लिया।

    पुलिस ने कोर्ट में पेशी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एक युवक द्वारा तीन-तीन शादियों का प्रकरण जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।