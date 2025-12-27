Language
    श्रीपुर थाने का पुलिस बनकर साइबर ठगों ने गिरफ्तारी के नाम पर मांगे 5 हजार, पीड़िता ने थाने पहुंचकर खोला राज

    By Vivek Kumar Tiwari Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:26 PM (IST)

    गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक पीड़िता से गिरफ्तारी के नाम पर 5,000 रुपये की मांग की। पीड़िता के बेट ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। श्रीपुर थाना से जुड़े एक कांड में आरोपितों की गिरफ्तारी के नाम पर साइबर ठगों द्वारा रुपये मांगने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ठगों ने खुद को श्रीपुर थाने का पुलिस पदाधिकारी बताकर पीड़ित पक्ष को फोन किया और गिरफ्तारी के बदले पांच हजार रुपये की डिमांड की। फोन कट जाने के बाद पीड़िता का बेटा सीधे थाने पहुंचा और पूरी बात से अवगत कराया।

    मामला श्रीपुर थाना क्षेत्र के मजिरवा खुर्द गांव से जुड़ा है। बताया जाता है कि बीते 19 दिसंबर को भूमि विवाद को लेकर गांव में एक महिला के साथ मारपीट की गई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। 

    गांव के लोगों के खिलाफ प्राथमिकी 

    इस संबंध में पीड़िता रिकेबिया देवी पति चंद्रबली शर्मा ने अपने ही गांव के गणेश कुंवर, चुन्नू कुंवर, प्रमिला देवी सहित छह लोगों के खिलाफ श्रीपुर थाने में प्राथमिकी कराई थी। शनिवार को पीड़िता के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। 

    फोन करने वाले ने खुद को श्रीपुर थाने का पुलिस पदाधिकारी बताते हुए प्राथमिकी में अग्रेतर कार्रवाई और आरोपितों की गिरफ्तारी का हवाला दिया। इसके बाद उसने खर्च के नाम पर पांच हजार रुपये की मांग की और कहा कि रुपये मिलते ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 

    साइबर ठगों से सतर्क रहने की सलाह

    घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता के पुत्र पवन शर्मा श्रीपुर थाने पहुंचे और पूरे मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि थाने की ओर से किसी भी पुलिस पदाधिकारी द्वारा इस तरह की कोई कॉल नहीं की गई है। 

    थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि साइबर ठग पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में गिरफ्तारी या कार्रवाई के नाम पर पुलिस कभी रुपये की मांग नहीं करती। ऐसे में बिना पुख्ता जानकारी और आधिकारिक पुष्टि के किसी को भी पैसे न दें और इस तरह की काल की तुरंत सूचना पुलिस को दें।