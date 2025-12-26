Language
    गोपालगंज के भोरे थाना में प्रेमी-प्रेमिका ने थाने में ही जहर खाया, दोनों की हालत नाजुक

    By Balmiki Mani Tiwari Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:00 AM (IST)

    बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे थाना में एक प्रेमी जोड़े ने थाने में ही जहर खा लिया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड ...और पढ़ें

    भोरे थाना में प्रेमी-प्रेमिका ने थाने में ही जहर खाया। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज/भोरे। भोरे थाना परिसर में बुधवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक प्रेमी-प्रेमिका ने थाने में चल रही पंचायत के दौरान एक साथ जहर खा लिया।

    घटना के समय दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। पुलिस की तत्परता से दोनों को तत्काल रेफरल अस्पताल भोरे पहुंचाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कर्नाटक की फातिमा शेख और कल्याणपुर गांव निवासी निखिल के बीच चार वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। फातिमा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी है। निखिल कर्नाटक में नौकरी करता था, जहां दोनों की मुलाकात हुई। निखिल के प्यार में फातिमा ने अपने पति से तलाक ले लिया।

    जब निखिल को फातिमा के बेटे के बारे में पता चला, तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। निखिल कर्नाटक से राजस्थान होते हुए अपने गांव लौट आया और फातिमा से बात करना बंद कर दी। फातिमा ने उसे ढूंढते हुए कर्नाटक से सीधे कल्याणपुर पहुंचकर निखिल के घर रहने की जिद की।

    पिछले 10 दिनों से गांव में मान-मनौवल का दौर चल रहा था। अख़िरकार बुधवार को फातिमा अपनी शिकायत लेकर भोरे थाना पहुंची। पुलिस ने निखिल और उसके परिजनों को भी बुलाया।

    थाने के अंदर घटी घटना

    मामला सुलझता न देख फातिमा शिकायत लेकर भोरे थाने पहुंची। पुलिस ने निखिल और उसके परिजनों को भी थाने बुलाया। रात करीब 8:00 बजे जब थाने में बातचीत चल रही थी, तभी मौका पाकर दोनों ने साथ लाया हुआ जहर खा लिया। देखते ही देखते दोनों जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे। पुलिस ने तत्काल उन्हें रेफरल अस्पताल पहुंचाया और फिर गोरखपुर रेफर कर दिया।

    कल्याणपुर में पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

    इस घटना ने दो साल पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। बतादें कि कल्याणपुर गांव में ही दो साल पहले मंटू भगत और पुष्पा नाम के प्रेमी जोड़े ने एक बंद कमरे में एक दूसरे की जान ले ली थी। अब उसी गांव के एक और प्रेमी जोड़े द्वारा थाने में इस तरह का कदम उठाने के बाद क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं तेज हैं।