गोपालगंज के भोरे थाना में प्रेमी-प्रेमिका ने थाने में ही जहर खाया, दोनों की हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, गोपालगंज/भोरे। भोरे थाना परिसर में बुधवार की रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक प्रेमी-प्रेमिका ने थाने में चल रही पंचायत के दौरान एक साथ जहर खा लिया। घटना के समय दोनों पक्षों के बीच सुलह-समझौते के लिए बातचीत चल रही थी। पुलिस की तत्परता से दोनों को तत्काल रेफरल अस्पताल भोरे पहुंचाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया। फिलहाल दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है।

कर्नाटक की फातिमा शेख और कल्याणपुर गांव निवासी निखिल के बीच चार वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। फातिमा पहले से शादीशुदा थी और उसका एक बेटा भी है। निखिल कर्नाटक में नौकरी करता था, जहां दोनों की मुलाकात हुई। निखिल के प्यार में फातिमा ने अपने पति से तलाक ले लिया।

जब निखिल को फातिमा के बेटे के बारे में पता चला, तो उसने दूरी बनानी शुरू कर दी। निखिल कर्नाटक से राजस्थान होते हुए अपने गांव लौट आया और फातिमा से बात करना बंद कर दी। फातिमा ने उसे ढूंढते हुए कर्नाटक से सीधे कल्याणपुर पहुंचकर निखिल के घर रहने की जिद की।

पिछले 10 दिनों से गांव में मान-मनौवल का दौर चल रहा था। अख़िरकार बुधवार को फातिमा अपनी शिकायत लेकर भोरे थाना पहुंची। पुलिस ने निखिल और उसके परिजनों को भी बुलाया। थाने के अंदर घटी घटना मामला सुलझता न देख फातिमा शिकायत लेकर भोरे थाने पहुंची। पुलिस ने निखिल और उसके परिजनों को भी थाने बुलाया। रात करीब 8:00 बजे जब थाने में बातचीत चल रही थी, तभी मौका पाकर दोनों ने साथ लाया हुआ जहर खा लिया। देखते ही देखते दोनों जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे। पुलिस ने तत्काल उन्हें रेफरल अस्पताल पहुंचाया और फिर गोरखपुर रेफर कर दिया।