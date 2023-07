Gopalganj: अचानक नगर थाना पहुंचे सीजेएम, स्टेशन डायरी अपडेट न करने पर थानाध्यक्ष को जमकर फटकारा

गोपालगंज के विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सह अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम मानवेंद्र मिश्रा ने शनिवार को गोपालगंज के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का पदभार ग्रहण किया।मानवेंद्र मिश्रा को इससे पूर्व दो बार मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का प्रभार मिल चुका है। अब उन्हें पदोन्नति देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) बनाया गया है। पदभार ग्रहण करने के साथ ही सीजेएम मानवेंद्र मिश्रा एक्शन मोड में आ गए।

नगर थाने में निरीक्षण के दौरान सदर एसडीपीओ प्रांजल को निर्देश देते सीजेएम मानवेंद्र मिश्रा

