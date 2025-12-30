गोपालगंज शहर की निखरेगी सूरत; नगर परिषद की बैठक में बन गया विकास योजनाओं का खाका

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। आने वाले समय में गोपालगंज शहर की सूरत निखरी दिखेगी। नगर परिषद कार्यालय परिसर में मंगलवार को हुई बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में इस आशय का निण्रय लिया गया। बैठक में शहर के समग्र विकास को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा कर स्वीकृति दी गई। सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत बड़ी बाजार स्थित परिषद की जर्जर मार्केट को ध्वस्त कर वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस नए कॉम्प्लेक्स के निर्माण से न केवल दुकानदारों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि शहर की तस्वीर भी बदलेगी। अस्पताल चौक के समीप स्थित दुकानों को हटाकर उनके स्थान पर पक्की दुकानों का निर्माण कराने का भी निर्णय लिया गया।

प्रत्‍येक वार्ड में लगेगी स्‍ट्रीट लाइट सभापति हरेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि नए वर्ष में नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। शहर के प्रमुख मार्गों पर डिवाइडर के बीच आकर्षक डेकोरेटिव पोल लाइट लगाई जाएंगी, ताकि रात्रि के समय शहर की सुंदरता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित हो सके।

उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा तथा नियमित साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहर में अव्यवस्थित रूप से लगने वाले फुटपाथी दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे और आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

इसके अलावा जलापूर्ति, नाली निर्माण, सड़क मरम्मत समेत अन्य विकास योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। नगर परिषद की इस बैठक में लिए गए फैसलों से शहर के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।