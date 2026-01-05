गोपालगंज में अलाव से दो घरों में लगी आग, एक बुजुर्ग की जलकर मौत; लाखों का सामान जलकर खाक

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हेमू छपरा गांव में शनिवार की शाम में घर में कमरे में अलाव जलाकर सो रहे एक बुजुर्ग की खाट में आग लग गई। जिसकी चपेट में आने से बुजुर्ग की झुलसकर मौत हो गई। मृतक स्व. ढोढ़ा राय के 74 वर्षीय पुत्र गुदर राय थे।

परिवार के लोगों ने बताया कि घर के समीप ही ट्रैक्टर से मिट्टी भराई का काम चल रहा था। जिसके कारण उनकी आवाज परिवार के सदस्यों तक नहीं पहुंची। परिवार के लोगों की नजर जब तक उन पर पड़ती, तब तक वह झुलस कर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

आनन-फानन में परिवार के सदस्य उन्हें इलाज के लिए लेकर पहले बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, यहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया। इसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें लेकर सदर अस्पताल में पहुंचे। यहां चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तहर बिहार में अलाव और बोरसी से 10 दिन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है।

अलाव तापने के क्रम में घर में लगी आग, तीन लाख का नुकसान इसी तरह बरौली थाना क्षेत्र के बघेजी गांव में शनिवार की शाम अलाव तापने के दौरान एक घर में आग लग गई। इस अगलगी की घटना में घर में रखे कपड़े, अनाज, फर्नीचर समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए।

पीड़ित परिवार के अनुसार आग से करीब तीन लाख रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ॉप्राप्त जानकारी के अनुसार बघेजी गांव स्थित पोस्ट आफिस के समीप झुनां सिंह के घर में बोरसी में जल रहे अलाव से निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया।

देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंचा।