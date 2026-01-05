Language
    गोपालगंज में अलाव से दो घरों में लगी आग, एक बुजुर्ग की जलकर मौत; लाखों का सामान जलकर खाक

    By Rajat Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:11 PM (IST)

    गोपालगंज में अलाव से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और एक घर जलकर राख हो गया। बैकुंठपुर के हेमू छपरा गांव में 74 वर्षीय गुदर राय ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हेमू छपरा गांव में शनिवार की शाम में घर में कमरे में अलाव जलाकर सो रहे एक बुजुर्ग की खाट में आग लग गई। जिसकी चपेट में आने से बुजुर्ग की झुलसकर मौत हो गई। मृतक स्व. ढोढ़ा राय के 74 वर्षीय पुत्र गुदर राय थे।

    परिवार के लोगों ने बताया कि घर के समीप ही ट्रैक्टर से मिट्टी भराई का काम चल रहा था। जिसके कारण उनकी आवाज परिवार के सदस्यों तक नहीं पहुंची। परिवार के लोगों की नजर जब तक उन पर पड़ती, तब तक वह झुलस कर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे।

    आनन-फानन में परिवार के सदस्य उन्हें इलाज के लिए लेकर पहले बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, यहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में रेफर कर दिया।

    इसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें लेकर सदर अस्पताल में पहुंचे। यहां चिकित्सकों की टीम ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तहर बिहार में अलाव और बोरसी से 10 दिन में 9 लोगों की मौत हो चुकी है।

    अलाव तापने के क्रम में घर में लगी आग, तीन लाख का नुकसान

    इसी तरह बरौली थाना क्षेत्र के बघेजी गांव में शनिवार की शाम अलाव तापने के दौरान एक घर में आग लग गई। इस अगलगी की घटना में घर में रखे कपड़े, अनाज, फर्नीचर समेत अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए।

    पीड़ित परिवार के अनुसार आग से करीब तीन लाख रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ॉप्राप्त जानकारी के अनुसार बघेजी गांव स्थित पोस्ट आफिस के समीप झुनां सिंह के घर में बोरसी में जल रहे अलाव से निकली चिंगारी ने आग का रूप ले लिया।

    देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे परिजनों में अफरा-तफरी मच गई। आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलते ही अग्निशमन दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंचा।

    ग्रामीणों व अग्निशमन कर्मियों के संयुक्त प्रयास से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास के अन्य घर भी चपेट में आ सकते थे। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है।