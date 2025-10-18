गोपालगंज में विधायक बनने का सपना टूटा, आप के सत्येंद्र पटेल समेत 20 प्रत्याशी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिले की छह सीटों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की शनिवार को संवीक्षा की गई। इस बीच छह में से पांच विधानसभा सीटों बैकुंठपुर, बरौली, कुचायकोट, भोरे सुरक्षित व हथुआ विस क्षेत्र से दाखिल कुल 20 नामांकन पत्र रद कर दिए गए। गोपालगंज विस क्षेत्र के सभी नामांकन सही पाए गए। इस प्रकार अब जिले की छह सीटों पर दाखिलन 52 नामांकन स्वीकृत किए गए।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को सुबह 11 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालयों में प्रारंभ हुई। इस बीच बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से दाखिल 09 नामांकन रद और सात नामांकन स्वीकृत किए गए। बरौली विस क्षेत्र से दाखिल 08 नामांकन रद और 10 नामांकन स्वीकृत किए गए। वहीं, कुचायकोट विस क्षेत्र से महज एक नामांकन रद्द हुआ और सात नामांकन स्वीकृत किए गए। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से कोई नामांकन रद नहीं हुआ और सभी 12 नामांकन स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार भोरे सुरक्षित विस क्षेत्र से एक रद व छह स्वीकृत एवं हथुआ विस क्षेत्र से एक नामांकन रद व 10 स्वीकृत किए गए।

सामान्य प्रेक्षकों ने की निगरानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रतिनियुक्त सामान्य प्रेक्षकों की निगरानी में नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गई। विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय कक्ष में सुबह करीब 11 बजे से नामांकन पत्रों की संवीक्षा शुरू की गयी।

बारी-बारी से गहनता से एक-एक नामांकन पत्रों की जांच की गयी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा के दौरान संबंधित अभ्यर्थी या उनके प्रस्तावक उपस्थित रहे। पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में शनिवार को काफी चहलपहल रही। जिनके नामांकन स्वीकृत हुए वे खुश दिखे और जिनके रद हुए उनके चेहरे पर मायूसी छा गयी।

इनके नामांकन हुए रद्द बैकुंठपुर विस क्षेत्र से पीपल्स पार्टी आफ इंडिया के कन्हैया राम, आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक के मंजीत कुमार सिंह, निर्दलीय राजीव प्रसाद, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के भैरव सिंह, आप पार्टी के ओमप्रकाश राय, भागीदारी पार्टी के बलबीर कुमार पंडित, भारतीय लोक चेतना पार्टी की रेखा कुमारी, आम जनता पार्टी के मदन राय और आजाद समाज पार्टी के मनोज कुमार यादव का नामांकन रद हुआ।

इसी प्रकार बरौली विस क्षेत्र से आप पार्टी के सत्येन्द्र कुमार पटेल, राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी के प्रमोद कुमार, निर्दलीय रमेश कुमार प्रसाद, धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता, मुकेश पंडित, रविन्द्र नारायण श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद व इरशाद अली का नामांकन रद हुआ। कुचायकोट से एकमात्र निर्दलीय अभ्यर्थी मृत्युंजय कुमार तिवारी का नामांकन रद हुआ।