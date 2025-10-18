Language
    गयाजी में जिंदाबाद के शोर के बीच टिकारी से सात और गुरुआ पांच उम्मीदवारों ने किया नामांकन

    By Alok Ranjan Edited By: Radha Krishna
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    टिकारी अनुमंडल कार्यालय में गुरुआ और टिकारी विधानसभा क्षेत्र के लगभग दर्जन भर उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल को उत्साहित कर दिया। टिकारी से सात और गुरुआ से पांच उम्मीदवारों ने नामांकन किया, जिनमें विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं।

    बिहार विधानसभा चुनाव

    संवाद सहयोगी, टिकारी (गया)। अनुमंडल कार्यालय, टिकारी में शनिवार को नामांकन को लेकर काफी गहमागहमी रही। 225 गुरुआ और 231 टिकारी विधानसभा क्षेत्र से दर्जनभर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। एक ही कैम्पस में दोनों विधानसभा का नामांकन कार्य होने के कारण काफी गहमागहमी रही।

    वहीं कार्यालय परिसर से बाहर उम्मीदवारों के समर्थकों ने जिंदाबाद जिन्दाबाद का नारा गुंजायमान कर चुनावी माहौल को गर्म करते रहे। इस बीच दोनों विधानसभा क्षेत्र के अभ्यर्थी अपने अपने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष पर्चा दाखिल किया।

    निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार टिकारी से एक महिला सहित सात उम्मीदवारों नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिसमें जन सुराज पार्टी से शशि कुमार, शोषित समाज दल से पुनम कुमारी, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से रामजीत सिंह, अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लाक (क्रांतिकारी) से रघुवीर पासवान, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी से मुकेश सिंह और समता पार्टी से धमेंद्र पासवान ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। जबकि निर्दलीय से कुंदन कुमार ने दूसरी बार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया।


    इसी तरह, गुरुआ विधानसभा से एनडीए समर्थित उम्मीदवार उपेंद्र दांगी सहित पांच उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। निर्वाचन कार्यालय सूत्रों के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया उनमें भाजपा से पूर्व एमएलसी उपेंद्र प्रसाद दांगी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी से उमेश कुमार, बहुजन समाज पार्टी से राघवेन्द्र नारायण यादव, युवा समृद्धि दल से अनिल सिंह एवं अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लाक (क्रांतिकारी) से समता कुमार का नाम शामिल है।