    गोपालगंज की 82 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण, ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Mithilesh Tiwari Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:06 PM (IST)

    गोपालगंज जिले की 82 पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रत्येक भवन पर 1.14 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे मार्च 2026 तक ...और पढ़ें

    Hero Image

    पंचायत सरकार भवन का निर्णाण जारी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नए वर्ष में जिले की 82 पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अधिकांश में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रत्येक पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर 1.14 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

    कुचायकोट प्रखंड के सबसे अधिक 12 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। नए पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए मार्च 2026 तक की मियाद तय की गई है।

    जानकारी के अनुसार, जिले के कुल 14 प्रखंडों में वर्तमान समय में कुल 230 पंचायतें हैं। इन पंचायतों में से महज 67 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो सका है। शेष बची 163 पंचायतों में से 82 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर कवायद तेजी से पूर्ण की जा रही है।

    इन पंचायतों में भूमि चयन तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण की प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति के बाद राशि आवंटित कर दी गई है। करीब 90 प्रतिशत चिन्हित पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो गया है।

    इन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण से लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सुविधाएं आसानी से अपने ही पंचायत में मिल सकेंगी।

    विजयीपुर प्रखंड में 8पंचायत सरकार भवन का निर्माण

    जिला पंचायत कार्यालय ने बताया कि जिले के सभी प्रखंड में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होगा। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विजयीपुर प्रखंड के आठ, भोरे प्रखंड के आठ, कटेया प्रखंड के पांच, पंचदेवरी प्रखंड के चार, फुलवरिया प्रखंड में छह, हथुआ प्रखंड में 11, उचकागांव प्रखंड में आठ, कुचायकोट प्रखंड में 12, गोपालगंज प्रखंड में एक, थावे प्रखंड में चार, मांझा प्रखंड में तीन, बरौली प्रखंड में चार, सिधवलिया प्रखंड में तीन तथा बैकुंठपुर प्रखंड में पांच पंचायत सरकार भवन का निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इनमें से कई का निर्माण कार्य लींटर स्तर तो कुछ का नींव स्तर तक पहुंचा है।

    कहां कितनी पंचायतों में नहीं है पंचायत सरकार भवन

    प्रखंड कुल पंचायत जहां नहीं है पंचायत सरकार भवन
    गोपालगंज 16 12
    मांझा 20 15
    बरौली 23 22
    सिधवलिया 13 08
    बैकुंठपुर 22 15
    कुचायकोट 31 21
    थावे 11 08
    हथुआ 18 11
    फुलवरिया 12 08
    उचकागांव 14 10
    भोरे 17 11
    विजयीपुर 13 10
    पंचदेवरी 09 05
    कटेया 11 07