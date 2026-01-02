जागरण संवाददाता, गोपालगंज। U-DISE: जिले में यू-डायस पोर्टल पर कक्षा-1 के नामांकित छात्रों की प्रविष्टि समय पर पूर्ण नहीं करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में जिले के 106 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा-1 में नामांकित छात्रों की जानकारी यू-डायस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल में अपलोड नहीं करने के कारण की गई है।

डीईओ ने की कार्रवाई बताया गया है कि इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्र निर्गत कर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे। बावजूद इसके संबंधित विद्यालयों द्वारा अब तक प्रविष्टि पूर्ण नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना है। डीईओ ने बताया कि राज्य कार्यालय स्तर से यू-डायस पोर्टल एवं अपार आईडी को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। स्पष्ट निर्देश है कि सत्र 2025-26 में कक्षा-1 में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाए।

निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।

जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक दिनांक 03 जनवरी तक कक्षा-1 में नामांकित सभी छात्रों की प्रविष्टि शत-प्रतिशत पूर्ण करें।