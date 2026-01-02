Language
    पहली कक्षा के बच्‍चों के चक्‍कर में बुरे फंसे मास्‍टर साहब; 106 HM पर गोपालगंज में हो गई कार्रवाई

    By Sandeep Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 06:18 PM (IST)

    गोपालगंज में यू-डायस पोर्टल पर कक्षा-1 के छात्रों की प्रविष्टि समय पर पूरी न करने पर शिक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। 106 विद्यालयों के प्रधानाध्य ...और पढ़ें

    यू डायस पोर्टल पर एंट्री नहीं करना पड़ गया भारी। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। U-DISE: जिले में यू-डायस पोर्टल पर कक्षा-1 के नामांकित छात्रों की प्रविष्टि समय पर पूर्ण नहीं करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।

    इस मामले में जिले के 106 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अंतर्गत कक्षा-1 में नामांकित छात्रों की जानकारी यू-डायस पोर्टल के स्टूडेंट मॉड्यूल में अपलोड नहीं करने के कारण की गई है। 

    डीईओ ने की कार्रवाई

    बताया गया है कि इस संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा समय-समय पर पत्र निर्गत कर तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार निर्देश दिए जा रहे थे।

    बावजूद इसके संबंधित विद्यालयों द्वारा अब तक प्रविष्टि पूर्ण नहीं की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी योगेश कुमार ने इसे कार्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना माना है।

    डीईओ ने बताया कि राज्य कार्यालय स्तर से यू-डायस पोर्टल एवं अपार आईडी को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। स्पष्ट निर्देश है कि सत्र 2025-26 में कक्षा-1 में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से की जाए।

    निर्देशों का पालन नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश पूर्व में ही जारी किए जा चुके हैं।
    जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक दिनांक 03 जनवरी तक कक्षा-1 में नामांकित सभी छात्रों की प्रविष्टि शत-प्रतिशत पूर्ण करें।

    साथ ही छात्रों का जीपी, ईपी एवं एफपी भी अपडेट कराना सुनिश्चित करें। प्रविष्टि पूर्ण होने की सूचना जिला कार्यालय को देने के बाद ही वेतन निर्गत किया जाएगा।

    इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं, अन्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को भी यू-डायस पोर्टल को समय पर अपडेट करने को लेकर सतर्क कर दिया गया है। 

    इन प्रखंडों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित

    बैकुंंठपुर के 3, बरौली के 2, भोरे के 18, गोपालगंज के 3, हथुआ के 18, कटेया के 1, कुचायकोट के 13, माझा के 9, पंचदेवरी के 6, फुलवरिया के 4, सिधवलिया के 11, उचकागांव के 1 तथा विजयीपुर प्रखंड के 16 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का वेतन स्थगित किया गया है।