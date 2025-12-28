गोपालगंज के रेवतिथ बमें बनेगा फुटबाल स्टेडियम, प्रशासन से मिली मंजूरी; नए साल में शुरू हो जाएगा काम

जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नए साल में मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतिथ में 3.61 करोड़ की लागत से ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा। विभागीय स्तर पर ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम बनाने को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

योजना के प्राक्कलन के अनुसार राशि आवंटित कर दी गयी है। जल्द ही यहां स्टेडियम निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। नए स्टेडियम के निर्माण से बैकुंठपुर प्रखंड की खेल प्रतिभाओं का विकास तेजी से हो सकेगा। राज्य खेल विभाग बिहार सरकार ने जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतिथ में स्थित योगेन्द्र सिंह ऋषिकुल प्लस टू स्कूल के खेल मैदान को ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री खेल विकास योजना में इस योजना को शामिल किया गया है।

विभागीय स्तर पर ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम बनाने को लेकर प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। योजना के प्राक्कलन के अनुसार राशि आवंटित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फुटबाल स्टेडियम के निर्माण पर कुल 03 करोड़ 61 लाख 39 हजार 500 रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

इस योजना को पूरा करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को सौंपी गयी है। भवन निर्माण विभाग ने योजना के लिए निविदा निकालने की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। इसके बाद निविदा लेने वाली एजेंसी ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम का निर्माण की कवायद शुरू करेगी।

नए स्टेडियम के निर्माण से खेल प्रतिभाओं का होगा विकास बैकुंठपुर प्रखंड के रेवतिथ में ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम के निर्माण से प्रखंड की खेल प्रतिभाओं का विकास होगा। विशेष रूप से यहां फुटबाल खिलाड़ियों को फायदा होगा। स्टेडियम में ट्रैक बनने से एथलेटिक्स के खिलाड़ी भी लाभान्वित होंगे।

इसके निर्माण से ग्रामीण क्षेत्र के फुटबाल खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छे मैदान के साथ उसके चारों तरफ दौड़ लगाने की सुविधा मिलेगी। इससे पहले यहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह पहली बार होगा कि जिले में ट्रैक युक्त फुटबाल स्टेडियम बनेगा। खिलाड़ी यहां आकर अच्छी प्रैक्टिस कर सकेंगे।