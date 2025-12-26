Pension Update: पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, वरना रुक जाएगी पेंशन

संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी (जीवन प्रमाणीकरण) कराना अनिवार्य कर दिया है।

जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए 31 दिसंबर तक का अंतिम अवसर निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।

इसको लेकर फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि पेंशनधारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

प्रखंड के लच्छन टोला, बथुआ बाजार, मिश्र बतरहा सहित अन्य स्थानों पर प्रतिदिन ई-केवाईसी शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

शिविरों में आधार कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से पेंशनधारियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी ई-केवाईसी अवश्य करा लें, जिससे पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।