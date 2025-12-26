Language
    Pension Update: पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, वरना रुक जाएगी पेंशन

    By Vivek Kumar Tiwari Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    गोपालगंज जिले में पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने 31 दिसंबर तक का अंतिम अवसर दिया है, जिसके बाद ई-केवाईसी नहीं कराने प ...और पढ़ें

    ई-केवाईसी कराती बुजुर्ग महिला। (जागरण)

    संवाद सूत्र, फुलवरिया (गोपालगंज)। सरकार ने सभी पेंशनधारियों के लिए ई-केवाईसी (जीवन प्रमाणीकरण) कराना अनिवार्य कर दिया है।

    जिन लाभार्थियों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके लिए 31 दिसंबर तक का अंतिम अवसर निर्धारित किया गया है। निर्धारित तिथि के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले पेंशनधारियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।

    इसको लेकर फुलवरिया प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि पेंशनधारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

    प्रखंड के लच्छन टोला, बथुआ बाजार, मिश्र बतरहा सहित अन्य स्थानों पर प्रतिदिन ई-केवाईसी शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

    शिविरों में आधार कार्ड एवं आवश्यक दस्तावेजों के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। प्रशासन की ओर से पेंशनधारियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी ई-केवाईसी अवश्य करा लें, जिससे पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए।

    शिविरों में बुजुर्गों एवं दिव्यांग पेंशनधारियों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उन्हें आसानी से सुविधा मिल सके। वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अधिक से अधिक लोगों से शिविरों का लाभ उठाने की अपील की है।