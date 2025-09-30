Language
    गोपालगंज में मेला घूमने आए युवक की पीट-पीटकर हत्या, सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत

    By Rajat Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:56 AM (IST)

    गोपालगंज में वीएम मैदान के पास मेला देखने गए एक युवक सुशील कुमार की आपसी रंजिश में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छीतौनी गांव का रहने वाला सुशील अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गया था। विवाद के बाद उसकी बेरहमी से पिटाई की गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    मेला घूमने आए युवक की पीट-पीटकर हत्या

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। शहर के वीएम मैदान के समीप सोमवार की देर रात मेले में घूमने आए एक युवक की कुछ लोगों ने आपसी रंजिश को लेकर पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद मेले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक की पहचान मांझागढ़ थाना क्षेत्र के छीतौनी गांव निवासी राजकुमार का पुत्र सुशील कुमार के रूप में हुई है।

    पुलिस ने बताया कि सुशील सोमवार की शाम अपने गांव के करीब एक दर्जन से अधिक युवकों के साथ मेला देखने आया था। देर रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपितों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल सुशील को लोग अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    घटना के बाद मृतक के स्वजन और साथ आए युवकों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर आरोपितों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस सनसनीखेज वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है।