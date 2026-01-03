Language
    महाबलीपुरम से चला 33 फीट ऊंचा श‍िवलिंग पहुंचा गोपालगंज; व‍िराट रामायण मंदिर में होनी है स्‍थापना

    By Manoj Kumar Rai Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:26 PM (IST)

    गोपालगंज में श‍िवलिंग की पूजा-अर्चना करतीं मह‍िलाएं। जागरण

    संवादसूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया-बहुआरा के बीच में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा विशाल शिवलिंग शनिवार को गोपालगंज पहुंचा। 

    त‍म‍िलनाडु के महाबलीपुरम स्‍थ‍ित पट्टीकाडु गांव में तैयार 33 फीट का विशाल शिवलिंग ग्रेनाइट पत्‍थर का है। श‍न‍िवार सुबह ट्रक ने गोपालगंज जिले में प्रवेश किया। यह विशाल शिवलिंग जब कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पहुंचा, तो वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

    शिवलिंग देख उत्‍साहि‍त हुए लोग 

    शिवलिंग लदे ट्रक के रुकते ही श्रद्धालुओं ने फूल-माला, अगरबत्ती से विशाल शिवलिंग की पूजा की। सुरक्षा के लिए पुल‍िस एवं परिवहन व‍िभाग के अधिकारी मुस्‍तैद रहे।

    अधिकारियों ने शिवलिंग के बिहार में प्रवेश पर अक्षत, चंदन और पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया। लगभग 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर यह शिवलिंग बिहार पहुंचा है, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

    विदित हो कि महावीर मंदिर ट्रस्ट, पटना द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का भव्य निर्माण कराया जा रहा है।

    इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना होनी है। इसी क्रम में महाबलीपुरम में इस विशाल शिवलिंग का निर्माण कराया गया है। बताया जाता है कि एक ही ग्रेनाइट पत्थर से लगभग 10 वर्षों में इस शिवलिंग को तराशा गया है।

    23 नवंबर को चला महाबलीपुरम से 

    शिवलिंग लेकर आ रहे ट्रक के चालक चेन्नई निवासी अरुण कुमार ने बताया कि वे 23 नवंबर को महाबलीपुरम से रवाना हुए थे।

    प्रतिदिन औसतन 70 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए करीब 40 दिनों में बिहार पहुंचे हैं। जिले में प्रवेश के बाद ट्रक को बलथरी गांव के पास एनएच-27 के किनारे रोका गया है।

    मंदिर समिति से जुड़े लोग पहुंचकर शिवलिंग का विधिवत स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसके बाद रविवार को ट्रक आगे के लिए रवाना होगा।

    जानकारी के अनुसार यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोलाई का है, जिसका वजन लगभग 210 टन बताया जा रहा है।

    इसे लाने के लिए विशेष रूप से 94 पहियों वाले ट्रक-ट्रेलर का इस्तेमाल किया गया है। शिवलिंग के दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुचायकोट पुलिस की एक टीम लगातार तैनात है, ताकि आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो।