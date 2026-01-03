संवादसूत्र, कुचायकोट (गोपालगंज)। पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया-बहुआरा के बीच में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित करने के लिए ले जाया जा रहा विशाल शिवलिंग शनिवार को गोपालगंज पहुंचा। त‍म‍िलनाडु के महाबलीपुरम स्‍थ‍ित पट्टीकाडु गांव में तैयार 33 फीट का विशाल शिवलिंग ग्रेनाइट पत्‍थर का है। श‍न‍िवार सुबह ट्रक ने गोपालगंज जिले में प्रवेश किया। यह विशाल शिवलिंग जब कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर पहुंचा, तो वहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

शिवलिंग देख उत्‍साहि‍त हुए लोग शिवलिंग लदे ट्रक के रुकते ही श्रद्धालुओं ने फूल-माला, अगरबत्ती से विशाल शिवलिंग की पूजा की। सुरक्षा के लिए पुल‍िस एवं परिवहन व‍िभाग के अधिकारी मुस्‍तैद रहे। अधिकारियों ने शिवलिंग के बिहार में प्रवेश पर अक्षत, चंदन और पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया। लगभग 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर यह शिवलिंग बिहार पहुंचा है, जिसे देखने और दर्शन करने के लिए जिले के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

विदित हो कि महावीर मंदिर ट्रस्ट, पटना द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के कैथवलिया में विराट रामायण मंदिर का भव्य निर्माण कराया जा रहा है। इस मंदिर परिसर में विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की स्थापना होनी है। इसी क्रम में महाबलीपुरम में इस विशाल शिवलिंग का निर्माण कराया गया है। बताया जाता है कि एक ही ग्रेनाइट पत्थर से लगभग 10 वर्षों में इस शिवलिंग को तराशा गया है।