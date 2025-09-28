Language
    यूपी बॉर्डर से तीन लाख का इनामी बदमाश मनीष कुशवाहा गिरफ्तार, 1.2 किलोग्राम चरस और नकदी बरामद

    By Rajat Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 07:49 AM (IST)

    गोपालगंज जिले के कटेया थाना क्षेत्र से एसटीएफ ने तीन लाख के इनामी बदमाश मनीष कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से चरस नकदी बाइक और मोबाइल बरामद हुए हैं। मनीष कुशवाहा पर हत्या लूट और रंगदारी जैसे कई मामले दर्ज हैं और वह 2020 से फरार था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसे शरण देने वालों की तलाश जारी है।

    तीन लाख के इनामी बदमाश 1.2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। जिले के कटेया थाना क्षेत्र स्थित यूपी की सीमा से एसटीएफ ने पुलिस के सहयोग से शुक्रवार को तीन लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से चरस, नकदी, बाइक व मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार इनामी बदमाश की पुलिस को पांच सालों से तलाश थी। ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ कर रही है।

    जानकारी के अनुसार, जादोपुर थाना क्षेत्र के निरंजना गांव निवासी तीन लाख के इनामी बदमाश मनीष कुशवाहा पर हत्या, लूट, रंगदारी व फायरिंग सहित करीब 25 दर्जन से अधिक मामले जिले के नगर थाना, जादोपुर व विशंभरपुर थाना में दर्ज है।

    हत्या के बाद चल रहा था फरार

    ऐसे में बीते 2020 में जादोपुर थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव निवासी किराना दुकानदार त्रिलोकी साह की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। फरार चल रहे बदमाश मनीष कुशवाहा की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसपर तीन लाख इनाम घोषित कर दिया गया था।

    वहीं पुलिस व एसटीएफ की टीम उसकी तलाश लगातार कर रही थी। इसी बीच एसटीएफ को सूचना मिली कि यूपी के सीमावर्ती इलाके में बदमाश किसी से मिलने के लिए पहुंचा है। इस सूचना के बाद एसटीएफ ने पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

    1.2 किलो चरस बरामद

    गिरफ्तार किए गए आरोपित मनीष कुशवाहा के पास से एक किलो 235 ग्राम चरस, एक बाइक, एक मोबाइल व 31 हजार नकदी बरामद किया गया। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि गिरफ्तार किए गए मनीष कुशवाहा के पास से चरस बरामद किया गया है।

    ऐसे में पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है पुलिस से बचने व अपना जीविका चलाने के लिए बदमाश मनीष कुशवाहा चरस बेचने का कार्य करता था। ऐसे में पुलिस अब उसे शरण देने वाले लोगों की पहचान कर उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है।